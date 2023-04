L’Associació de Premsa Comarcal celebrarà l’assemblea el 6 de maig a Sant Cugat

Ja hi ha data i lloc per a la celebració de la 15a Convenció de la Premsa Comarcal i Local i la 41a Assemblea de l’ACPC. Serà el dissabte 6 de maig de 2023 a El Sant Cugat Hotel (Carrer de César Martinell, 2) de Sant Cugat del Vallès. La trobada d’enguany està coorganitzada per l’ACPC i Televisió de Sant Cugat.

Com en anys anteriors, primer es celebrarà la 41a Assemblea Ordinària, que es farà de les 10.30 a les 12 hores. I després d’una pausa café, durem a terme la 41a Assemblea, que entre les 12.30 i les 14 hores, oferirà un seguit de ponències amb convidats de primer nivell, els quals desvetllarem als proper dies.

La jornada acabarà amb un dinar de cloenda, durant el qual es lliuraran els guardons de la 12a edició dels Premis Premsa Comarcal a Millor Portada i Millor Digital, i de la 2a edició dels Premis Premsa Comarcal Millor Fotografia Periodística.

La jornada està organitzada per l’ACPC i Televisió de Sant Cugat, compta amb el patrocini de Caixabank i AVP; amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i el Departament de la Presidència de la Generalitat; i col·labora el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest és el vídeo que ha preparat la Televisió de Sant Cugat previ a la Convenció.