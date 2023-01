L’Igualada Rigat domina però no s’imposa al Reus

IGUALADA HC RIGAT 2

REUS DEPORTIU 4

L’Igualada HC Rigat es va quedar a les portes de quedar-se un punt en el seu enfrontament amb el potent Reus. I és que un empat hauria estat un resultat força ajustat pel que es va veure sobre la pista de les Comes. El Reus va dominar la primera meitat però la segona va ser totalment arlequinada i va ser el porter Càndid Ballart qui va acabar salvant als roig-i-negres.

El Reus es va avançar amb un 0 a 2 que amenaçava amb ser impossible de remuntar. Els visitants es van avançar molt d’hora, al minut 3, amb un remat d’Aragonés amb superioritat (Tety Vives havia estat expulsat però Guillem Torrents havia salvat la FD). 3 minuts més tard Gelmà va aconseguir el 0 a 2 aprofitant una pilota morta a l’àrea. A falta de 3 minut pel final de la primera meitat el Reus podria haver sentenciat amb una altra FD que un Torrents extraordinari va tornar a aturar. Només 9 segons després va arribar una altra FD, aquesta favaroable a l’Igualada HC que Roger Bars va allotjar al fons de la xarxa. Va ser al segon intent i en tots dos casos de tir directe. Amb l’1 a 2 els dos equips se’n van anar als vestidors.

El gol de Bars va canviat la decoració del partit i el control va passar a ser arlequinat. Riba va fer el 2 a 2, també de FD, al minut 5 de la represa. I a partir d’aquí les millors oportunitats van ser igualadines. Però Càndid va oferir un festival d’aturades (molt destacada una triple intervenció aturant tres remats seguits dels rigats). El gol local no arribava, tot i que els de Francesc Fernàndez n’estaven fent mereixements. En canvi va ser el Reus qui sí que va trobar porteria, en una contra de Rojas. Amb el 2 a 3 l’IHC encara podria haver empatat però va arribar la falta 10 i Julià no va perdonar, també des del punt de FD. Faltava un minut i 48 segons per acabar i l’Igualada va passar a jugar sense porter. Van ser 108 segons de pressió que no va aconseguir canviar el resultat. Els punts se’n van anar cap al Baix Camp. El pròxim partit dels igualadins serà dissabte a Caldes.