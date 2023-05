L’Igualada Rigat, disposat a donar la sorpresa en la primera ronda de play-offs

L’Igualada Rigat debuta demà als “play-off” pel títol de l’OK Lliga amb el primer partit de la sèrie -al millor de tres- de quarts, davant el Liceo, a Riazor. Els gallecs es prenen l’eliminatòria com un salvavides de la temporada, després de quedar fora de la cita final de la Lliga Europea i perdre la final de la Copa del Rei. Per l’IHC, arribar fins aquí, amb la participació europea assegurada, ja és un èxit, i hi té molt més a guanyar que a perdre. Un escenari perfecte per donar la sorpresa a Riazor…

Els arlequinats, però, arriben minvats a la cita. S’han confirmat els pitjors presagis i les proves a Roger Bars van confirmar que el capità arlequinat té un trencament parcial del lligament creuat anterior de la cama dreta, la qual cosa l’impedirà tornar a jugar fins a la propera temporada.