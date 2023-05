Calaf recorda la seva escola amb una exposició d’imatges antigues

En el marc dels actes de La setmana de la Gent Gran de Calaf, aquesta setmana ha tingut lloc la inauguració de l’exposició de fotografies “Fem escola, fem memòria, fem història” a l’Espai Carmen Arrojo.

L’acte, conduit per Montse Mestres, s’ha dividit en diferents parts. Primerament, Josep Maria Solà, escriptor i mestre, ha fet diferents apunts i explicat curiositats de diversos mestres que van exercir la docència al municipi. Seguidament, Rosa Duocastella, Conxita Miquel i Mari Àngels Espinasa han recitat diferents poemes que havien estat pronunciats per les mateixes protagonistes quan eren petites dins els actes d’homenatge a la vellesa que es feien a Calaf. Per acabar, s’ha realitzat un col·loqui on les persones assistents han pogut compartir records i vivències.

L’exposició és el recull final d’entre prop d’una seixantena de fotografies originals que han estat cedides per unes 30 famílies de Calaf a Cal Matrícules, qui ha assumit la tasca de comissari en col·laboració amb l’Ajuntament de Calaf que ha assumit la part d’edició i maquetació final. Les imatges mostren al llarg de diferents plafons grups d’alumnes, orles, moments dins l’aula i altres curiositats de les diferents escoles que hi va haver a Calaf des del 1893 al 1958.

Fins al 19 de maig, es podrà veure l’exposició de forma gratuïta a l’Espai Carmen Arrojo Maroto de dilluns a divendres de 16.30h a 20.30h.