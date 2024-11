L’Igualada Rigat cau a Alpicat després d’una mala primera meitat

Resultats del Partit

Lleidanet HC Alpicat vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Lleidanet HC Alpicat 2 – 1 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat va perdre per la mínima (2-1) a la pista del Lleidanet Alpicat a la novena jornada de l’OKLiga 2024/25. El conjunt igualadí, tot i avançar-se al marcador, va veure com el conjunt lleidatà els remuntava el partit a la primera meitat i no va ser capaç de treure com a mínim un punt del seu desplaçament a la pista del, fins aleshores, cuer de la competició.

El conjunt entrenat per Marc Muntané no va sortir malament dels vestidors, amb intensitat i domini al joc, i als pocs minuts va trobar el premi del gol: Marc Vázquez va veure una targeta blava per una agressió sobre Roger Bars dins l’àrea, la qual s’hauria d’haver assenyalat com a cartolina vermella, que va provocar un penal que Tety Vives transformaria a la perfecció davant el seu ex-company Xavi Bosch.

Els arlequinats van disposar d’alguna acció més per ampliar l’avantatge a l’electrònic, però no ho van fer i van permetre que l’Alpicat comencés a guanyar presència a pista. I a l’equador de la primera part, un mal refús dins l’àrea va donar l’oportunitat a David Ballestero, la qual no va desaprofitar per empatar el partit. I l’Alpicat s’ho va creure, i l’Igualada Rigat va desaparèixer momentàniament de la pista. I el conjunt local va trobar el gol que li donaria la victòria a falta de cinc minuts pel descans, obra de Marc Vázquez.

A la represa el conjunt igualadí va sortir novament amb intensitat, amb l’objectiu d’empatar el partit el més ràpid possible. Però fins a tres boles al ferro i les aturades de Xavi Bosch no van permetre al conjunt igualadí rascar un punt del seu desplaçament a la Terraferma. Fins i tot el conjunt local podria haver ampliat el seu avantatge amb la desena falta igualadina al tram final del partit, però Guillem Torrents va estar excel·lent davant l’execució de l’ex-arlequinat Uri Llenas. Tot i intentar-ho fins a la botzina final, els igualadins van marxar d’Alpicat amb les mans buides i trenquen així una bona ratxa de victòries a l’OKLiga.

Ara toca canviar el xip i pensar en clau europea: aquest proper dissabte a les 20:30h els homes de Marc Muntané reben a Les Comes al Parlem Calafell a l’anada dels vuitens de final de la World Skate Europe Cup. Els arlequinats, com a vigents campions de la competició, es veuran les cares tres cops en tres setmanes amb el conjunt de Guillem Cabestany, ja que la setmana entre l’anada i la tornada de l’eliminatòria europea, coincideix amb la jornada de lliga que enfrontarà igualadins i calafellencs a Les Comes.