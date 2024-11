Gairebé 200 casos de violència masclista a l’Anoia aquest 2024, amb un discret descens respecte l’any anterior

Entre gener i octubre de 2024, a la comarca de l’Anoia, s’ha tingut coneixement de 193 fets de violència de gènere, segons les dades dels Mossos d’Esquadra. En comparació amb el mateix període de l’any anterior (2023), els fets han disminuït molt lleugerament, un 5,4%, ja que en l’any anterior es van conèixer un total de 204 fets. Tot i això, cal recordar que, a dia d’avui, encara hi ha moltes víctimes que no denuncien els fets per motius diversos que van des de el focus que es posa sobre la víctima, la manca de confiança en el sistema judicial o la por a les conseqüències que puguin existir per part de l’agressor.

Les violències masclistes en l’àmbit de la parella continuen sent una de les formes més greus de violència que pateixen les dones i que passen per diferents estadis, des de la ridiculització, assetjament per les xarxes, control, amenaces a ella o els seus fills, intimidació, maltractament i agressió sexual fins arribar a la forma de violència més greu que és l’assassinat.

A Catalunya, els Mossos han incrementat un 8% les detencions vinculades a les violències masclistes durant el 2024 en un període en què les denúncies en aquest àmbit també han experimentat un augment del 3%. En el que portem d’any, del gener al 31 d’octubre, s’han denunciat 14.548 fets, 409 més que en el mateix període de l’any anterior.

16 dones assassinades

A Catalunya, setze dones han estat assassinades enguany en casos de violència masclista (tretze a mans de les seves parelles /exparelles i tres en l’àmbit de la violència masclista familiar per part dels seus fills). Una d’aquestes 16 víctimes era una jove de l’Anoia, assassinada per la seva exparella a Esparreguera el mes de maig. Així mateix, tres menors han estat assassinats pel seu pare.

Les principals tipologies delictives denunciades en l’àmbit de la violència de gènere són les mateixes que en anys anteriors i per ordre de prevalença són les següents: delicte de maltractaments, amb un increment del 5,1%; delicte d’amenaces amb un descens del 1,2%; delicte de trencament de condemna amb una augment del 7,2% i delicte de violència física/ psíquica habitual en l’àmbit familiar que baixa un 7,9%. Aquests quatre delictes conformen el 81,9 % del total de conductes denunciades.

Increment de les violències sexuals en l’àmbit de la parella

La Violència sexual en la parella/ exparella ha incrementat un 5,1%. A Catalunya, en el període analitzat de l’any 2024, les agressions sexuals representen el 4,7% de totes les violències.

En el cas de les joves, el nombre de denúncies d’agressions sexuals amb penetració i sense violència o intimidació ha passat de 7 a 20 casos denunciats el 2024. Aquest augment es dona en un context en què alguns estudis apunten que 1 de cada 10 joves busquen mantenir /restaurar el model de masculinitat hegemònica tradicional i mantenen afirmacions clarament antifeministes o que neguen la violència de gènere amb discursos misògins que despleguen especialment a través de les xarxes socials.

Més autors detinguts i investigats

Els Mossos d’Esquadra han detingut enguany 6.540 persones autores, la qual cosa representa un 8% més o 484 detinguts més que en el mateix període anterior. Pel que fa als investigats la xifra arriba a 5.970. La franja d’edat d’homes autors de delictes en l’àmbit de la violència de gènere (investigats i detinguts) amb major percentatge és la de 31 a 50 anys d’edat.

La xifra d’autors menors, que representen un 1,2% dels total d’investigats i detinguts, ha augmentat un 18,3%. En total són 155 joves.