L’Hospital segueix sense superar els 30 pacients ingressats per covid

El número de pacients ingressats amb coronavirus a l’Hospital Universitari d’Igualada segueix sense superar la trentena i ja fa més de dues setmanes que és així. Segons dades facilitades pel centre igualadí, aquest dimarts n’eren 26, i durant tota la setmana s’han anat registrant xifres molt similars. Així doncs, sumant els pacients amb coronavirus i els que no en tenen, a l’Hospital d’Igualada hi ha 140 llits ocupats i 57 de lliures.

Pel què fa a les urgències ingressades per covid-19, la xifra ja fa setmanes que balla entre una persona i dues al dia, amb pics màxims de quatre persones. A més, a la Unitat de Cures Intensives, aquest dimarts hi havia tants pacients amb coronavirus, cinc, com sense, per un total de 10 llits ocupats i un de lliure. Això sí, des de l’Hospital recorden que en cas que fos necessari els llits disponibles a la UCI es podrien ampliar.

La dada més negativa d’aquesta última setmana al centre hospitalari igualadí ha esta la xifra de defuncions. En els darrers set dies se n’han registrat cinc, i ja en sumen 151 a l’Hospital d’Igualada des de l’inici de la pandèmia al març.