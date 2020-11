Xavier Sala-i-Martín presidirà la 20a Nit Empresarial UEA

Amb el lema “20 Nit Empresarial UEA des de casa!”, la Unió Empresarial de l’Anoia organitza la vintena edició de la nit econòmica i empresarial més reconeguda de la Catalunya Central per al proper dijous 17 de desembre: la Nit Empresarial de l’Anoia, un punt de trobada del sector empresarial que aprofita l’ocasió per fer networking i posar en comú experiències; propiciar el contacte, la relació, la coneixença entre empreses, empresaris i empresàries, autònoms i autònomes del territori; facilitar l’establiment de col·laboracions i possibles negocis, en un ambient distès.

Continuant amb aquests valors que aporta la nit UEA, i a demanda de diferents empreses, des de l’organització s’apunta que “cal aprofitar aquest vincle que uneix a totes les empreses de l’Anoia. Ara més que mai, hem de generar confiança i motivació” i que tot i les circumstàncies actuals “hem de crear un vincle de confiança, treballar amb la màxima normalitat possible i motivar-nos entre tots els que formem part de la UEA”.

Una nit diferent

La vintena edició de la Nit empresarial UEA, adaptada a l’escenari actual, presenta moltes novetats i sorpreses. En primer lloc, aquesta 20 edició comptarà amb un gran convidat: serà presidida per l’economista Xavier Sala-i-Martín qui oferirà una ponència en clau positiva i esperançadora. Sala-i-Martín és catedràtic J and M. Grossman d’Economia de la Columbia University a Nova York i l’Assessor Econòmic Principal del Center for Global Competitiveness and Performance del Forum Econòmic Mundial de Davos, Suïssa. També és investigador associat del National Bureau of Economic Research i membre del Consell de Catalunya de Telefònica.

En segon lloc, el format, que serà a través d’una plataforma virtual, i on es retransmetrà en directe per a tots els assistents. I en tercer lloc, l’esdeveniment serà exclusiu per als socis de l’entitat com a mostra d’agraïment per la confiança dipositada durant la gestió de la pandèmia. En una carta enviada als socis de la UEA, el seu president, Joan Domènech ha agraït aquesta confiança en aquests temps tan complexos i incerts: “Sou vosaltres, els socis i sòcies, els que feu possible l’entitat: per la vostra dedicació, per la vostra proximitat, pel vostre compromís, però sobretot, per la vostra confiança”. En aquest sentit –i consisteix en una de les altres novetats-, tots les empreses associades de la UEA inscrites a l’esdeveniment rebran el sopar a casa per a dues persones, un reconeixement a la labor i esforç empresarial: “Enguany no hi haurà premis UEA. Perquè totes les empreses i autònoms són mereixedors del reconeixement per la lluita constant d’aquest 2020. En aquesta especial efemèride, que són 20 edicions de la Nit Empresarial i ateses les circumstàncies, té més sentit que mai estrènyer llaços i fomentar les relacions empresarials de la comarca perquè si alguna cosa positiva hem de treure de la pandèmia és que cal remar junts en una mateixa direcció.”

Amb tot això i amb l’objectiu de seguir potenciant el networking, aquesta edició també comptarà amb una app mòbil disponible per als dispositius iOs i Android. La 20a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el proper dijous dia 17 de desembre a les 19h i estarà presentada per la periodista manresana de TV3, Núria Bacardit.

Les inscripcions que estan adreçades per a les empreses associades a l’entitat, es poden fer directament a través de la web de la UEA o a través d’aquest enllaç. El termini finalitza el proper 4 de desembre.

Aquesta vintena edició espera comptar amb totes les entitats, empreses i organitzacions que han donat suport cada darrera nit UEA, i que ara més que mai volen estar al costat de les empreses i autònoms de l’Anoia.