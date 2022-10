“Les xarxes socials m’han canviat la vida, gràcies a elles he pogut dedicar-me al que m’agrada”

Entrevista a Cristina Cobo, empresària, emprenedora i artesana. Fundadora de la botiga online i física Omamori Joyas

La Cristina va començar a fer joies com a hobby i per sorpresa seva es van vendre amb èxit a la petita botiga situada a la Rambla on treballava. A partir d’aquí, i amb l’ajuda de les xarxes socials, va emprendre el seu negoci, primer per internet i ara, des de fa un any, a una botiga física situada al Passeig de les Cabres d’Igualada. La seva història explica com, a poc a poc, ha aconseguit arribar a ser una joiera artesana amb més de 20 mil seguidors a Instagram i TikTok.

Quan vas començar a fer joies?

Tot va començar el 2014. Jo treballava a una joieria que hi havia a la Rambla i un dia em vaig posar a fer penjolls, però sense cap intenció. Per sorpresa meva, es van posar a la venda i els van comprar tots! Arran d’això, se’m va encendre la bombeta i vaig fer-me un perfil d’Instagram on publicava i venia cosetes que anava fent. L’any de la pandèmia va ser clau perquè vaig començar a tenir molta demanada. Vaig demanar una excedència a la feina per provar i a poc a poc anava creixent. Va sortir el local a Igualada i em vaig llençar.

Què et va motivar a fer aquesta feina?

Mai m’ho havia plantejat, però el fet de treballar a una botiga em va fer pensar que m’agradaria tenir-ne una de meva. També em va fer molta il·lusió que les meves creacions s’haguessin venut amb èxit.

Et consideres una joiera artesana?

Podríem dir que sí, a mitges… Hi ha productes que ja compro fets, però tinc una selecció de gènere com ara detalls per a bodes o elements més elaborats que sí que són artesans i fets per mi, així que sí, una mica artesana sí.

Fa un any que vas obrir la teva botiga a Igualada. Què hi podem trobar?

Hi podeu trobar joies de plata i pedres naturals. Normalment, tot és d’un estil antic, clàssic i vintage. M’agrada que siguin peces diferents i exclusives. Ara, també estic molt posada en el món de les bodes, creant detalles que m’encarreguen per als casaments com ara detalles per als convidats, dames d’honor… També productes artesans, complements i alguna coseta de roba.

Per què “omamori”?

Omamori vol dir “amulet” en japonès, i m’agrada molt. Hi ha una anècdota d’un viatge que vaig fer al Japó; una de les monedes té un forat al mig i vaig emportar-me’n unes quantes per fer collarets. Resulta que aquelles monedes es diuen “Omamorisen” i és un element supertípic d’allà. Es van vendre superbé i van agradar moltíssim.

En què consisteix la creació de joies per als casaments?

Tot va començar comprant uns tubs d’assaig que decorava jo mateixa i a dintre hi ficava alguna joia (com els de la imatge). Ho van veure un parell de núvies, i a partir d’aquí vaig començar a preparar-ho com a encàrrecs de casament. Gairebé tot el que em demanen són joies personalitzades, això agrada molt al client. A partir d’aquí, i veient la gran demanda que tinc, vaig començar a fer altres elements per a bodes com ara porta aliances.

Dius que les teves joies tenen màgia i expliquen històries. Per què?

El fet que els meus productes siguin fets a mà i estiguin fets per una persona que dedica el seu temps i amor té més màgia que un producte que es fa a una fàbrica sense sentiment, i que, al cap i a la fi, mai coneixerem el seu origen i procedència. També perquè pensant en la meva trajectòria, vaig començar de mica en mica i veure tot el que ara he creat és màgic.

Explicar històries… podria dir perquè els meus productes són personalitzats, i quan ho compres expliques una història, per exemple, una dama d’honor pot portar una polsera amb la seva inicial i explicar que és un regal d’una boda, així creem històries. També, en ser detalls personalitzats, hi ha un tracte molt proper amb el client i els acaben coneixent.

Quins productes t’agrada més crear?

Diria que les polseres, és el que dona més joc…

Has fet viatges a Bali, Dubai o Tailàndia. La intenció era inspirar-te per a les teves creacions?

Sí. Òbviament perquè també m’encanta viatjar, però sí, són destins que sé que hi ha moltes joies i sempre investigo els productes d’allà i intento emportar-me materials per crear peces úniques.

Tens gairebé 20 mil seguidors a Instagram; això es transforma en clients?

Gràcies a Instagram he pogut créixer a nivell venda. De fet, gràcies a aquesta xarxa social vaig vendre les meves primeres joies, i això va ser la motivació per fer el pas a llançar-me, a dedicar-me exclusivament a les meves joies, i més tard obrir la meva botiga. Tot va començar aquí i és un gran aparador que em fa arribar a gent de tot el món. Ara, he fet el pas a TikTok i encara estic aconseguint arribar a molts més usuaris. Les xarxes m’han canviat la vida, gràcies a elles he pogut dedicar-me al que m’agradava.

Creus que els treballs manuals i artesans estan valorats pel client?

Normalment, em trobo que la gent li dona molt valor als meus productes. Suposo que veuen que el meu gènere és fet a mà i que li dedico molt temps, i això ho valoren. També intento tenir diferents preus perquè encaixin en diferents pressupostos. I suposo, que també els clients ja compren a Omamori perquè busquen certs productes.