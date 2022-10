La cirurgia plàstica, clau per reduir l’impacte psicològic de les pacients operades de càncer de mama

La reconstrucció de la mama després d’un càncer és un dels procediments quirúrgics dins de la cirurgia plàstica més segurs i gratificants per a la pacient. El desenvolupament de noves tècniques d’oncoplàstia possibilita crear una mama molt semblant en forma, textura i característiques a la no operada, el que permet reduir l’impacte psicològic de la malaltia, millorant l’autoimatge. Tot plegat, facilita una major estabilitat emocional, que és clau per enfrontar-se d’una manera més positiva a la malaltia i portar una vida social i sexual més activa.

A dia d’avui la cirurgia oncoplàstica forma part del procediment oncològic integral, per això, l’any 2020 vam incorporar un cirurgià plàstic dins l’equip multidisciplinari de la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Universitari d’Igualada. Aquesta Unitat Funcional està integrada actualment per professionals de cirurgia general, cirurgia plàstica, ginecologia, anatomia patològica, radiologia, infermeria, oncologia, oncogeriatria i oncologia radioteràpica. Junts, fem un abordatge global de les pacients amb càncer de mama per oferir els tractaments més adequats en cada cas. Que puguem comptar amb un cirurgià plàstic dins l’equip és una bona notícia, perquè ens permet oferir a les pacients tècniques d’oncoplàstia i tècniques de reconstrucció immediata o diferida, sense un empitjorament dels resultats oncològics, i amb un gran benefici sobre l’experiència emocional de la malaltia. A més, la integració del cirurgià plàstic a un hospital comarcal permet que totes les dones puguin optar a les mateixes opcions quirúrgiques, independentment de la zona de residència i sense requerir una derivació a l’hospital de referència.

La feina de la Unitat Funcional de Mama en l’atenció i seguiment de les pacients diagnosticades de càncer de mama, se suma a la gran tasca de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer de Mama del Consorci Sanitari de l’Anoia, que implementa un programa de prevenció i detecció precoç del càncer de mama amb gran èxit de participació. Una tasca que volem reconèixer i destacar aprofitant que aquest 19 d’octubre hem commemorat, un any més, el Dia Internacional de la lluita contra el càncer de mama.