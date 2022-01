Les plataformes contràries al PDUAECO asseguren es “menysté” el resultat de la consulta de Jorba

El 20 de desembre passat, representants de Per la Conca, Jorba Reflexiona, Salvem Can Titó i l’Associació de Veïns de l’Espelt es van reunir amb Isidre Gavín, secretari de Territori i Mobilitat, Antoni Massegú, director de Polítiques Digitals i Territori a la Catalunya Central i Josep Armengol, subdirector general d’Actuacions Urbanístiques. L’objectiu de la reunió, que expliquen des de les plataformes que feia cinc mesos que estava sol·licitada, era reclamar als responsables polítics de la Generalitat que impulsen el PDUAECO “que tinguin en compte la forta oposició que ha trobat el pla entre la gent de la Conca”.

Segons un comunicat de Jorba Reflexiona, Josep Armengol, responsable tècnic del pla, va confirmar que ja havien hagut de retirar els possibles polígons a Can Titó i a Can Morera, reduint així les hectàrees de sòl industrial previstes d’entrada. Ho van fer després que els actuals ajuntaments de Vilanova i Òdena aprovessin mocions demanant que no es fessin aquests polígons.

Malgrat aquesta oposició, “la Generalitat no ha volgut entendre que la població és contrària a omplir la Conca d’Òdena de grans superfícies industrials i ha continuat redactant un pla que ara afecta, en principi, dues zones”, expliquen des de la plataforma. Pel que fa a la zona de Cal Blasi, situada gairebé tota al terme de Jorba, el passat 24 d’octubre l’ajuntament d’aquest municipi va convocar una consulta per saber si els veïns del poble eren favorables al polígon projectat. La resposta va ser un no aclaparador (gairebé el 85%). Des d’aleshores, la Generalitat encara no s’havia manifestat sobre com actuaria davant d’aquesta negativa i va ser en aquesta reunió que Isidre Gavín, com a polític responsable del pla, va reconèixer que el polígon de Jorba continua en el pla que s’està redactant, segons expliquen des de Jorba Reflexiona.

Segons expliquen des de la plataforma, per justificar-ho va afirmar que era “un projecte de país i va dir que eren conscients que no podia agradar a tothom, però que sis dels set alcaldes de la Conca els havien demanat de seguir endavant. Només una alcaldessa no va fer aquesta petició”.

“Hem constatat que aquests alcaldes consideren que poden actuar contra l’opinió d’una majoria claríssima de veïns i que al departament que dirigeix el vicepresident Puigneró això li sembla bé. També hem constatat la hipocresia de l’ajuntament de Jorba, que va aprovar una moció per reclamar a la Generalitat que tingués en compte els resultats de la consulta, però que, alhora, demana junt amb els altres alcaldes que el polígon continuï a la planificació”, critiquen des de Jorba Reflexiona.

L’altra zona prevista en el pla és a l’aeròdrom d’Òdena, però el mapa detallat de l’afectació encara no s’ha fet públic, però Josep Armengol va puntualitzar, sempre segons explica Jorba Reflexiona, que l’extensió total de la versió actual passava de les 200 hectàrees.

“Després d’aquesta reunió, la nostra confiança que la Generalitat sigui capaç de planificar el territori de la Conca d’Òdena segons les necessitats que tenim per afrontar el futur és nul·la”, expliquen des de les plataformes. Per això les entitats contràries al PDUAECO avisen que ja s’estan preparant per “continuar la lluita en tots els àmbits on calgui per tal d’aconseguir que es retiri el pla i es faci una nova planificació més adequada”.