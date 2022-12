Les candidatures de la CUP a l’Anoia organitzen l’acte “Un país en marxa”

La CUP engega la campanya “Un país en marxa” que recorrerà diferents pobles i ciutats del país durant els mesos de novembre i desembre i que aquesta setmana arribarà a la comarca de l’Anoia. Una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista es trobarà amb militants i simpatitzants per posar sobre la taula i debatre la seva proposta política.

La formació política vol posar al centre del debat la conquesta de sobiranies i eixamplar drets com a sortida a la crisi econòmica i social que travessa el territori i el planeta. Des de la CUP exposen que malgrat el context «no hem de caure en el derrotisme, perquè hi ha una alternativa possible» i explica que la formació acabarà l’any «carregant les piles i recorrent desenes de municipis d’arreu dels Països Catalans per bastir aquesta alternativa».

El 16 de desembre, arriba a Igualada

El divendres 16 de desembre, la campanya “Un país en marxa” arribarà a Igualada. L’acte comptarà amb la participació de Laure Vega, del Secretariat Nacional de la CUP, Basha Changue, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, i de representants de les candidatures de la CUP a la comarca de l’Anoia. La convocatòria és divendres 16 de desembre a les 19:30h al local dels Moixiganguers d’Igualada, les Cotxeres, situat a la Plaça Catalunya 1 d’Igualada. Un punt de trobada idoni per fer pinya entre les diferents candidatures de cara a preparar les eleccions municipals que seran el maig del 2023.

En aquest acte, els representants anoiencs parlaran dels principals problemes que té la comarca de l’Anoia, com garantir el dret a l’habitatge, garantir la seguretat dels barris, millorar el transport públic en els municipis, amb Barcelona i també amb les comarques de l’entorn, entre d’altres. Un dels punts principals on aprofundiran les candidatures és en les diferents agressions al territori que amenacen la comarca, des de la línia de MAT que travessa l’Anoia, als projectes de macroparcs eòlics i fotovoltaics, passant per tot l’impacte que implica tenir un abocador com el de Can Mata tant a prop dels habitatges de municipis com Masquefa, Piera o Hostalets de Pierola.