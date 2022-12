Igualada rebrà 3 milions d’euros per millorar diversos espais del Rec

Aquest dijous, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha presentant dues iniciatives clau per transformar el barri del Rec. En primer lloc Castells ha anunciat que l’Ajuntament d’Igualada va demanar i ha rebut una subvenció de 3 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per invertir en espai públic, sostenibilitat i modernització dels equipaments del barri del Rec.

Aquesta inversió permetrà realitzar dues actuacions importants en equipaments com són la millora de l’eficiència energètica i digitalització del Museu de Cal Granotes i també per continuar la rehabilitació de l’edifici de la Igualadina Cotonera.

Una part important d’aquesta transformació es destinarà a la inversió en l’espai públic. D’una banda s’actuarà en la millora de les voreres, la vianalització d’espais i la millora de l’accessibilitat dels recorreguts que uneixen aquestes infraestructures, incloent la redacció d’un Pla Especial de Mobilitat, especialment necessari després de la finalització de les obres de l’enllaç de la Ronda Sud. A més a més es farà un canvi de la il·luminació del barri del Rec, substituint l’existent per tecnologia LED, més eficient i sostenible.

Castells ha destacat també la recuperació de la llera del riu Anoia amb una transformació que l’Alcalde d’Igualada ha explicat “com un objectiu en els propers anys que suposarà la dignificació i la renaturalització d’un espai que ho necessita”.

En la presentació d’aquesta subvenció, Marc Castells ha destacat que el govern de la ciutat tenia clar que el barri del Rec havia de transformar-se, però abans calia tenir encaminades tres infraestructures de vital importància com són l’Enllaç de la Ronda Sud, la Via Blava -que actualment estan en execució- i l’alberg i centre de visitants de Cal Maco com a porta d’entrada al barri.

Impuls d’una modificació puntual del barri del Rec

En la mateixa compareixença, l’Alcalde d’Igualada ha explicat que el govern de la ciutat impulsarà l’avanç de la modificació puntual del planejament urbanístic del barri del Rec que, en tres anys, pot estar acabada. Es tracta d’una modificació puntual del pla general urbanístic que buscarà el màxim consens amb la resta de partits polítics, els Amics del Rec i totes aquelles entitats i persones que han estat treballant durant tots aquesta anys a favor del barri.

Aquesta modificació, és l’eina urbanística que ha de permetre la transformació de tot el barri del Rec fent-lo més amable, amb flexibilitat d’usos i connectat amb la resta de la ciutat.