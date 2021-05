L’Aurora estrena Sota Sola, el nou espectacle familiar de Ka Teatre

Aquest cap de setmana, el Teatre de l’Aurora estrena Sota Sola, el segon espectacle familiar de la companyia anoienca Ka Teatre. Seguint la línia de Kàtia, amb Sota Sola, Maria Berenguer i Montse Pelfort segueixen jugant i investigant per tal de consolidar el seu propi llenguatge, on combinen teatre visual i d’objectes amb projeccions i música en directe amb un codi senzill on tot està a la vista de l’espectador.

Vivim en un món on ens movem per inèrcia, on funcionem a un ritme frenètic i innecessari, on tot ha de ser immediat. Un món on es premia la productivitat i el resultat final i on treballem per sobreviure. Constantment busquem una falsa felicitat que ens ompli i no sabem viure el present. Sota sola ens parla de donar valor a les petites coses del dia a dia, de la importància de parar, respirar, mirar-nos als ulls, escoltar-nos i saber què volem realment a la vida.

Només així ens podrem sentir a gust amb el que tenim, amb el que fem i amb qui ho volem compartir. Fer les coses pel simple plaer de fer-les sense necessitat de complaure a ningú més que a una mateixa. Sentir que no fracassem si no arribem a l’objectiu esperat. El camí forma part del nostre aprenentatge, ens genera canvis i ens fa créixer.

Horari i venda d’entrades de Sota Sola

Les representacions de Sota Sola tindran lloc el dissabte 22 de maig a les 18 h i el diumenge 23 de maig a les 12 h i a les 18 h. Les entrades tenen un cost de 8 € i 6 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.