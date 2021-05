Possible cas d’estafa a l’Associació de Mares i Pares de la Llar d’Infants de la Lluna per part d’una llibreria de la ciutat. Fonts de l’Ampa han explicat a La Veu que “l’any passat vam fer unes participacions de La Grossa a Loteries de Catalunya i tot ens ho va gestionar aquesta llibreria. El que va passar és que després ens donaven llargues per poder cobrar. Al principi vam confiar amb el què ens deia, no imaginàvem el que vindria després… Com que passava massa temps, vam demanar ajuda a Loteries de Catalunya i ens hem assabentat que els havien retirat la concessió per vendre números, perquè tenen una deute pendent de 26.000€”. Es dona el cas que la propietat de la llibreria va canviar de mans just en el moment que Loteries de Catalunya els va retirar el permís per vendre els seus productes.

No es descarta que hi hagi altres possibles casos d’estafa a la ciutat amb el mateix mètode per part d’aquest establiment.

Estem treballant per ampliar la informació