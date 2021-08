L’atur baixa en més de 650 persones al juliol a l’Anoia

El mes de juliol va registrar un descens espectacular de l'atur a l'Anoia, reduint-se amb 675 persones menys a les llistes de desocupació. Amb aquest descens ja son dos mesos seguits amb l'atur baixant i aquesta xifra torna a ser la millor del darrer any, com ja va passar en el mes de maig.

Per municipis, Igualada és on més baixa el número de desocupats en números absoluts. A la capital s'ha reduït amb 253 persones i actualment es registren 2.404 persones aturades. A Piera hi ha 87 desocupats menys, per un total de 1.160 i Vilanova del Camí és l'altra municipi que arriba al miler, en aquest cas clavats, i també ha millorat les seves xifres aquest mes de juliol.

El Departament d'Empresa i Treball veu "indicis de consolidació de la recuperació" però demana "no enlluernar-se" i evitar "cofoismes" amb les dades de l'atur registrat del juliol, que cau per cinquè mes consecutiu a Catalunya i registra un descens del 8,4%, el més alt de la sèrie històrica. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, ha volgut traslladar un missatge "d'optimisme moderat" en la roda de premsa de balanç mensual de l'atur, subratllant que està preocupat per l'atur de llarga durada i l'alt volum d'aturats menors de 25 anys. D'altra banda, ha explicat que el Govern es planteja demanar "elements de flexibilitat" al govern espanyol en cas que no puguin esgotar el pressupost d'ajuts directes a la solvència.