Cinc municipis anoiencs tindran toc de queda durant dues setmanes

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis per frenar els contagis de covid-19. Aquest cop ho farà per a dues setmanes i no per a una com ha vingut fent. A més, s’han endurit els paràmetres per decidir els municipis que l’apliquen, ja que s’ha reduït de 400 a 250 el límit de casos de covid per cada 100.000 habitants per formar-hi part. Això fa que siguin més els municipis anoiencs que hauran de complir el toc de queda en cas que el TSJC l’aprovi. Seran Igualada, Piera, Vilanova del Camí, Masquefa i Capellades. En el moment de la roda de premsa, s’estava acabant d’ultimar la llista dels municipis on s’aplicarà la mesura. Plaja ha explicat que tot i que els contagis baixen, la pressió a les UCI és “altíssima” i és necessari reduir-la.

