L’Atenció Primària es centra en la prevenció del tabac entre els infants i joves

Des de l’atenció primària s’ofereix un acompanyament als pacients que vulguin deixar el tabac i a la ciutadania en general. Per fer la demanda, cal que la persona faci la consulta a través de La Meva Salut (aplicació mòbil o pàgina web) dirigida a Atenció a la Ciutadania i se la derivarà al personal d’infermeria que atén aquestes consultes. Segons detalla la infermera de l’ICS Catalunya Central de l’EAP Igualada Urbà, Carme Oliver: “L’usuari rep el nostre acompanyament durant dos o tres mesos, en funció de la necessitat que tingui. Treballem amb unes guies de pràctica clínica que inclouen els fàrmacs i les contraindicacions, i les apliquem en funció de cada pacient.”

Justament, Oliver publicarà un estudi realitzat als pacients que durant el 2021 van rebre l’acompanyament per deixar de fumar. A l’EAP Igualada Urbà es van atendre 130 pacients, d’una mitjana d’edat de 51 anys. El 36,6% dels pacients van aconseguir deixar l’addicció al tabac, una xifra similar a les dades globals de Catalunya. Un 68,3% d’aquests pacients va necessitar entre 3 i 6 visites per assolir-ho. En global, una de cada tres persones que vol deixar de fumar ho aconsegueix. D’entre els que van recaure, la majoria (un 70’6%) va ser per ansietat. El 75% va necessitar fàrmacs per deixar-ho.

L’estudi, liderat per Carme Oliver i altres professionals, es presentarà al proper Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) del proper 8 i 9 de juny a Barcelona.

Activitats de la Setmana sense Fum a l’Anoia

Del 25 al 31 de maig 2022 té lloc la Setmana sense Fum, amb el lema “Viu sense fumar i comença a sumar”, uns dies que tenen l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el consum de tabac o d’abandonar-lo i de poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus de tabac.

A la comarca de l’Anoia, els EAP de l’Institut Català de la Salut organitzen diverses activitats relacionades amb la Setmana sense Fum, sobretot centrades en la prevenció del tabac als centres educatius:

PIERA: activitat conjunta amb les escoles Herois del Bruc, Apiària, Creixà i l’Escola Piera. Tots els alumnes de 5è i 6è de primària preparen murals relacionats amb el tabac. L’EAP exposarà els murals al CAP, per mostrar els efectes perjudicials del tabac.

