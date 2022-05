Els Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla reconeixen l’aposta de 30 escoles en favor de l’art, la cultura i la llengua catalana com a eines de canvi

La Fundació Carulla ha fet públic el resultat de la 44a edició dels Premis Baldiri Reixac, els guardons anuals que impulsen i reconeixen projectes educatius que donen resposta als reptes de l’educació des de les arts, la cultura i la llengua catalana.

D’un total de 106 propostes presentades, 30 han estat escollides pel jurat com a guanyadores. Totes elles destaquen per tenir un component transformador, i per mostrar el seu compromís amb la societat i la cultura.

Premi Baldiri Escola

La primera de les categories, anomenada Premi Baldiri Escola, ha guardonat 10 centres educatius amb un import de 3.000 € cadascun. El jurat ha valorat, en tots ells, l’ús de metodologies inspiradores i actives que posen l’alumnat al centre de l’acció educativa, a més de la implicació de l’escola amb la comunitat educativa i l’entorn, entre d’altres qualitats.

El premi compta amb dues subcategories:

Premi Baldiri Escola – Arts i reptes socials. S’han presentat 24 projectes en els que l’art esdevé un mitjà per a la transformació social. Aquestes han estat les 6 escoles guanyadores:

Escola Prat de a Riba de Reus .

Reus Escola La Farga de Salt .

Salt Escola Salipota de Súria .

Súria Deià Escola d’Art i Disseny de Barcelona .

Barcelona Aula de l’Hospital de Dia de Psiquiatria infanto-juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona .

Barcelona Escola Pau Sans de L’Hospitalet de Llobregat .

Premi Baldiri Escola – Arts i llengua. D’entre les 19 candidatures rebudes amb projectes que fomenten l’aprenentatge de la llengua catalana a través de l’art, aquestes han estat les 4 guanyadores:

Institut Jaume Cabré de Terrassa .

Escola del Mar de Barcelona .

E.E.E. L’Arboç de Mataró .

Escola Cervantes de Barcelona .

Premi Baldiri Experiències

El premi Baldiri Experiències, categoria a la qual s’han presentat 63 candidatures, ha atorgat

20 premis de 500 € per material escolar i llibres d’Abacus Cooperativa. Els projectes reconeguts consisteixen en experiències d’aprenentatge dins i fora de l’aula, ja realitzades, que han respost de forma innovadora, a través dels llenguatges artístics i creatius, a les necessitats dels infants i joves al qui anaven dirigides.

Els projectes guardonats han estat les següents:

En l’etapa de Cicle Infantil:

Jardins Artístics , de l’Escola Bressol Municipal El Marfull de Reus .

Qui viu a Can Roca? , de l’Escola Cooperativa El Puig d’ Esparreguera .

Projecte literari: la biblioteca que volem , de l’Escola Edumar de Castelldefels .

El poder de la llengua , del CEIP Eloi Coloma de Xixona .

En l’etapa de Cicle Mitjà i Superior:

Una nit màgica al bosc , de l’Escola Cooperativa El Puig d’ Esparreguera .

El carrer Eugeni d’Ors es mou , de Institut Escola Tres Fonts de les Corts de Barcelona .

RefugiAR-Te, de l’Escola Vedruna de Ripoll.

Teixint fils d’emocions. La pèrdua i les pors , de l’IE Barnola d’ Avinyó .

En l’etapa d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius:

Vibrar’t Norfeu , de l’Institut Cap Norfeu de Roses.

Alzheimer: joguets i música per recordar , de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.

Cap de turc, de l’Escola Rocaprevera de Torelló.

Bruixes: les 3 de Sabadell , de l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell.

Cultura Popular a les aules , de l’Institut La Romànica de Barberà del Vallès.

Diverses etapes de les escoles de música, d’arts, d’arts escèniques i d’escoles d’Educació Especial:

Educació Musical Secundària (EMS) , de l’Escola Municipal de Música d’ Olesa de Montserrat.

L’art d’educar amb les emocions, de la ZER Conca de Barberà de Solivella .

TMB (Transformador de Mirades de Barcelona) , de Xamfrà, Centre de Música i Escena de Barcelona .

Ràdio Dracsback, la ràdio de l’escola dels dracs , de l’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa .

Lligams, de l’Escola El Miracle de Tarragona .

La Minerva dansa al parc , de l’Escola La Minerva de Calella .

Ceci n’est pas un coeur, de l’Escola d’Art d’ Olot .

Reinventar-se en context de pandèmia

L’edició d’enguany ha posat en valor, especialment, la capacitat dels centres educatius guanyadors d’adaptar-se i donar resposta als reptes que ha suposat la situació d’emergència sanitària en el món educatiu, tenint en compte el context i les especificitats de cada escola.

Representació d’escoles de diversos territoris dels Països Catalans

Del total de candidatures rebudes d’arreu de Catalunya, 64 provenen d’escoles de la província de Barcelona; 14, de Girona; 14, de Tarragona i 5, de Lleida. A més, també s’hi ha presentat una escola de les illes Balears i 7 del País Valencià.

Sobre la Fundació Carulla

La Fundació Carulla impulsa i reconeix, des de l’any 1973, projectes artístics i educatius que ofereixen respostes a reptes de la societat catalana, per tal de contribuir a la construcció d’un país obert, cohesionat i integrador que generi oportunitat.

Els seus programes més destacats són els Premis Lluís Carulla, que impulsa l’emprenedoria cultural, fent possible projectes culturals transformadors; els Premis Baldiri Reixac, que impulsen la cultura, les arts i la llengua com a eines transformadores en l’educació; i els Premis Francesc Candel, que vetllen per la integració, inclusió i cohesió social. La Fundació també impulsa del programa Mutare, un espai de diàleg, reflexió i acció sobre el poder transformador de la cultura.