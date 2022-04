L’anglès és imprescindible

L’anglès és l’idioma que predomina al món econòmic, a la investigació, a Internet… I dominar-lo és viure plenament l’accés a fons de cultura. Les millors oportunitats de treball requereixen el domini d’aquesta llengua, ja que les noves tecnologies i negocis es mouen en anglès, el qual és considerat el més important del món i l’eina de comunicació global més utilitzada per consolidar negocis empresarials. El 55% d’empleats en empreses globals necessiten usar-lo diàriament, 1/3 dels llibres del món es publiquen en anglès, el 75% de la bibliografia científica és en anglès, el 80% dels usuaris d’Internet s’hi comuniquen, i en canvi, només un 26% de professionals el parlen i escriuen fluidament. Per sort, ara hi ha consciència d’aquesta situació, i els joves l’estudien i aprenen millor, però encara hi ha camí per recórrer.

Un equip humà d’una empresa que el domini fa que aquesta sigui més productiva i competitiva, això és imprescindible en el món globalitzat que vivim. Les organitzacions empresarials necessiten expandir-se cap a nous mercats, i les comunicacions són a nivell internacional. L’anglès ja no és “la llengua del futur”, sinó “l’idioma universal” per excel·lència.

El coneixement d’aquesta llengua va unit a competitivitat, innovació, creixement, millors oportunitats de negoci i exportacions. Un equip humà que el domini es tradueix en un millor rendiment de l’empresa. Però per tal que l’aprenentatge de l’idioma sigui eficaç, les persones han d’estar motivades i ser perseverants. Per aprendre cal il·lusió, ganes, bons professors i mètodes que combinin riquesa i qualitat de continguts amb flexibilitat i interactivitat. Això ho fem al New York Institute, i la persona que ve aprofita al màxim perquè avui en dia, del que patim tots plegats, és de manca de temps.

Com a conclusió, dominar l’anglès ja no és un valor afegit, sinó un requisit indispensable per a tothom, clau per a l’èxit de les empreses. La capacitat de comunicar-se de manera efectiva en anglès marca la diferència entre el fet de poder seguir progressant cap als objectius marcats o bé acabar quedant-se fora del mercat.

Per tant, cal que els nostres fills l’aprenguin com si fos català o castellà i que nosaltres, els grans, ens hi posem també, perquè sigui a on sigui, l’idioma al nostre lloc de treball és imprescindible.