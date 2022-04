El talent com a palanca de futur

Tot i que la tecnologia sembla que és la palanca més important per pensar en innovació i propostes de futur amb la incorporació, cada cop més freqüent, de noves i millors tecnologies, des de la nostra posició de consultors, cada cop tenim més clar que és i serà el millor talent el que més i millor profit en traurà d’aquesta tecnologia. I això no ha canviat, ni esperem que canviï en els propers anys. I segurament el millor talent possible, no el tenim a costat de casa.

Si tenim clara aquesta premissa, la pregunta seria, què estem fent com a empresa, com a ciutat i també com a país per tal d’atreure el millor talent internacional?

Si ens centrem a nivell d’empresa, hi ha un concepte que pot ajudar a assolir aquest objectiu: Employer Branding, que no és més que una política interna, a mig i llarg termini, que el que pretén és retenir i atreure el millor talent, nacional o internacional, possible. Hi ha estudis que comenten que pot ajudar a reduir un 28% la rotació de personal.

Hi ha alguns punts a tenir en compte abans d’elaborar la teva política d’employer branding. Es parteix de la base que l’empleat és el centre del teu negoci i de moltes de les decisions que es prenen. Cal humanitzar la teva marca per convertir-ho en una experiència única.

A més a més:

• Defineix l’aproximació. Estratègia i jugadors clau de l’organització

• Construeix una cultura forta. El 47% dels demandants d’ocupació decideixen en funció de la cultura i on és fonamental crear comunitats que vagin més enllà del lloc de treball. Quan s’assoleix, s’aconsegueixen rendiments per sobre del 50% de la mitjana

• Incorpora mètriques. Per mesurar si estan assolint els objectius fixats

• Escolta les xarxes socials. Saber què diuen de la teva empresa i dels teus competidors

• Empodera els empleats. Escolta i incorpora totes les idees que aportin i que puguin ser d’interès per l’organització. Parlaran molt bé de l’empresa

• Comunica. Amb empleats contents, és fàcil crear històries personals que seran una gran palanca de comunicació per tal d’atreure nous i millors candidats

Ens hi posem?