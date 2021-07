L’Ajuntament vol ampliar el Milà i Fontanals després que 300 alumnes es quedessin al carrer

L’Ajuntament d’Igualada, de forma conjunta amb la direcció de l’institut Milà i Fontanals i la Unió Empresarial de l’Anoia, han acordat demanar al Departament d’Educació de la Generalitat l’ampliació de les instal·lacions de l’Institut Milà i Fontanals i l’increment de l’oferta de graus de cicle mitjà i superior.

Aquesta proposta arriba atesa la gran demanda que hi ha de formació professional a la comarca i al país, sobretot d’aquells cicles que tenen una alta ocupabilitat i que ha deixat, aquest any, més de 300 estudiants sense poder entrar a l’institut Milà i Fontanals un cop s’han fet les primeres matriculacions.

Aquest acord entre l’Ajuntament, l’institut i la UEA s’ha fet explícit en diverses reunions i també en una compareixença pública que ha comptat amb la presència de l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la tinenta d’alcalde i regidora d’ensenyament, Patrícia Illa, el director de l’Institut Milà i Fontanals, Josep Maria Comaposada, i la Gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, Paula Arias.

Castells ha explicat que l’institut actualment dona servei a 1.500 alumnes i fa una feina excepcional, “però cal una aposta ferma que no limiti la formació professional i de qualitat per l’espai i pels graus que s’ofereixen”. Castells ha valorat molt positivament la suma d’esforços per demanar aquesta ampliació i que de la mà de la UEA i l’Institut “s’aconsegueixi casar l’oferta i la demanda i es puguin dur a terme a Igualada els cicles de Formació Professional que generen alta ocupabilitat i que estan molt demandats per els empresaris que busquen professionals” L’alcalde ha explicat que “aquests cicles moltes vegades necessiten instal·lacions grans i ben dotades per poder-se impartir amb qualitat i per això cal que el departament d’Educació inverteixi en espai i recursos”

Paula Arias ha recordat que “ fa tres anys que demanem aquesta aposta per la formació professional. La borsa de treball de la UEA es troba amb la manca d’alguns professionals amb unes necessitats clares que no es poden cobrir amb les persones que hi ha l’atur actualment”. Arias ha dit que des de la UEA es reclama” personal especialitzat i també jovent motivat que necessita poder estudiar el que vol i no quedar-se fora d’aquests cicles”. La gerent de la patronal d’empresaris anoiencs ha remarcat que aquest creixement ha de “donar resposta sector industrial, químic i de paper i ha d’oferir relleu generacional per substituir els professionals que es jubilen”.

De la seva banda, el director de l’Institut Milà i Fontanals, Josep Maria Comaposada, ha explicat que “l’institut disposa d’espai per poder créixer i augmentar en nombre de cicles que s’imparteixen”. Per fer-ho, ha detallat, “ens cal poder tenir tallers industrials ben equipats per poder donar resposta a la demanda de professionals que tenim ja a la nostra comarca i que tindrem en el futur”. Comaposada ha explicat que “la formació professional s’ha dignificat i ha agafat valor, ofereix una alta ocupabilitat als alumnes i ara cal fer una aposta per fer del Milà un referent encara més gran i potent en aquest sentit”.

El ple d’aquest dimarts també va ratificar unànimement una proposta per demanar de forma conjunta l’ampliació de l’institut Milà i Fontanals a la Generalitat.