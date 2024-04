La Vall del Carme serà el projecte pilot de creació de paisatges resilients, amb 600.000 euros de finançament

Dins de les actuacions, es vol recuperar l’aqüífer Carme-Capellades que, per ara, segueix en fase d’excepcionalitat

El 26 de setembre de 2023, l’Agència Catalana de l’Aigua va declarar l’estat d’excepcionalitat de l’aqüífer Carme-Capellades, per causa de la brutal sequera que pateix el país. Per ara, els nivells d’aigua sembla que comencen a ser optimistes en comparació a principis de 2024, però, no és ni de bon tros, l’estat en què s’havia trobat anteriorment. La importància territorial de l’aqüífer és enorme, ja que és la principal font d’abastament d’una vintena de municipis de les comarques de l’Anoia i de l’Alt Penedès.

Ara, una iniciativa pretén fer una gestió sostenible de la Vall del Carme, i recuperar l’aqüífer Carme-Capellades, per, entre d’altres, reduir el risc d’incendis forestals. S’ha calculat que aquesta recuperació permetria el consum d’aigua anual de 5.000 persones.

Projecte Pilot del programa Paisatges Agroforestals Resilients

El pla pilot de recuperació de la Vall del Carme afecta els municipis de Carme, Orpí, Santa Maria de Miralles, la Llacuna, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, en una àrea total de 13.500 hectàrees. Alineat amb l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, aquest programa té com a objectiu crear paisatges resilients en contra els efectes del canvi climàtic per fomentar la bioeconomia a Catalunya. Amb això, es vol millorar l’adaptació del territori català davant l’emergència climàtica, i reduir la vulnerabilitat del territori per als diversos sistemes naturals.

Segons càlculs de Nactiva, una plataforma que promou la protecció i la regeneració del capital natural del Mediterrani, les accions planejades podrien permetre la recuperació de fins a 5 hm3 d’aigua de pluja en 15 anys, reduir el risc d’incendis forestals en 900 hectàrees considerades d’alt risc, augmentar en un 57% la biodiversitat dels boscos i recuperar fins a 150 hectàrees per al cultiu d’horta als marges de les rieres.

Aquest projecte és liderat per Nactiva juntament amb els Ajuntaments de Santa Maria de Miralles, Orpí, Carme, BOSCAT i l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell. Les actuacions previstes per Nactiva no es limiten només a la gestió forestal i la recuperació de l’aqüífer, sinó que també inclouen la restauració de zones agrícoles i ramaderia extensiva, amb la finalitat d’impulsar la creació i consolidació d’ocupacions en les zones rurals.

Invertir en gestió forestal a canvi de compensar la petjada hídrica i de carboni

Per desenvolupar el projecte, es contempla la creació d’un vehicle de finançament que permeti realitzar la gestió forestal a escala, mitjançant un mecanisme de pagament per serveis ambientals on participin tant empreses com administracions públiques. Aquest model de finançament s’ha dut a terme amb èxit en altres parts del món, com és el cas del projecte Forest Resilience Bond, de l’entitat Blue Forest, a la conca de North Yuba a Califòrnia (EUA). Aquesta iniciativa ha aconseguit dur a terme la gestió de més de 100.000 hectàrees amb un pressupost 25 milions de dòlars.

Els inversors que participin en la iniciativa de la Vall del Carme podran beneficiar-se dels Crèdits Climàtics Climark de la Generalitat de Catalunya que permeten a les empreses la compensació d’emissions de CO₂ amb l’objectiu de reduir el seu impacte ambiental. Els crèdits climàtics ofereixen la possibilitat de compensar voluntàriament la petjada de carboni i la petjada hídrica de les empreses invertint en gestió forestal a Catalunya. Actualment, a Catalunya, el cost mitjà d’aquests crèdits climàtics és de 3.600 euros/hectàrea.