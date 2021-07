S’atura el projecte del Mobility Lab per dificultats econòmiques

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Mobility Lab Anoia no es podrà realitzar en la convocatòria d’aquest any de la Generalitat de Catalunya destinada a aquest tipus d’iniciatives. Les dificultats derivades de la pandèmia i els canvis sobrevinguts relatius al temps d’execució del projecte –s’ha passat de 4 a 3 anys– impossibiliten que, ara per ara, tots els actor implicats puguin complir amb els estrictes requisits establerts en les bases.

La iniciativa la impulsen el Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament de Castellolí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), amb el suport del Circuit Parcmotor, en un projecte que vol crear un laboratori per a la investigació de tecnologia aplicada al desenvolupament del vehicle connectat i autònom al Campus Motor Anoia. Les bases especifiquen que cap d’aquests actors principals hi pot renunciar i, davant la impossibilitat de la Unió Empresarial de l’Anoia a l’hora complir els requisits necessaris, el PECT no podrà ser adjudicat en aquesta convocatòria.

Des del Consell Comarcal de l’Anoia es lamenta aquest contratemps, però es reitera la voluntat de seguir treballant en iniciatives d’impuls de la indústria, la innovació i l’ocupació a la comarca, prioritzant les accions corals públic-privades.