Igualada Som-hi demana al govern que no construeixi un pàrquing als horts de l’Asil

El grup municipal d’Igualada Som-hi critica la intenció del govern de Junts per Igualada de construir un aparcament a cel obert als horts de l’Asil del Sant Crist. La formació progressista considera que és un greu error renunciar a l’espai natural que són els horts i omplir-lo de cotxes, “en un barri de la ciutat altament densificat i que requereix d’espais verds”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “davant la ciutat grisa que defensa Marc Castells, nosaltres volem una ciutat verda. Demanem una rectificació immediata al govern perquè aturi el projecte. Els horts de l’Asil són un espai natural a preservar i que moltes ciutats voldrien tenir. No podem renunciar a disposar d’una gran pastilla de terreny dins la ciutat on podríem fer-hi un gran parc que actués de pulmó verd”.

Cuadras remarca que “s’hi podria impulsar un projecte d’horts socials entre d’altres actuacions al servei del barri o de les escoles de la ciutat. O també imaginem, per exemple, un jardí botànic amb plantació d’espècies autòctones que pogués servir per fer tallers escolars, una zona recreativa infantil i de gent gran o un espai per gossos. Són més de 4.000 metres quadrats molt valuosos com per construir-hi aparcaments sense més. Sabem que és necessari dotar els equipaments públics de la zona d’un espai d’aparcament regulat per tal que la ciutadania pugui realitzar tràmits amb més facilitat i per això ja hi ha un gran espai darrere l’Escorxador on nosaltres proposem ubicar-lo”.

Igualada Som-hi farà tota la pressió necessària per aturar el projecte i anima a la ciutadania a que puguin fer sentir la seva veu per protegir un espai verd de la ciutat i evitar que el govern de Junts “el destrossi”. Pel que fa a l’aparcament, la formació progressista considera que “el govern de Junts hauria de desenvolupar el projecte de l’Escorxador que fa 10 anys que té aturat i on ja hi havia previst un aparcament i que no hipotequi una pastilla de terreny lliure com són els horts de l’Asil”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta destaca que els horts de l’Asil és un espai que es troba just davant d’un dels edificis més històrics i icònics d’Igualada com és l’Asil del Sant Crist que necessita un entorn digne. Una zona de la ciutat que, remarquen, “està destinada a guanyar qualitat de vida perquè sigui un centre de referència amb l’Escorxador i tot l’activitat que allà hi hauria d’haver”. A més, recorden que hi ha pendent la remodelació del carrer de Milà i Fontanals per fer-lo de vianants com el carrer de l’Aurora i enllaçar la zona amb el centre de la ciutat: “Tot això forma part d’un model de ciutat planificat com el que nosaltres tenim per això lamentem que Marc Castells governi Igualada de nyap en nyap”, remarquen.