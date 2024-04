“Plugim d’estels”, de Lleonard del Rio i Campmajó, ens convida a posicionar-nos davant d’un avenir més feliç i més just

Una vegada més em complau de participar-vos, en aquesta pàgina, del llançament d’una nova obra de l’amic i veí, escriptor, poeta i periodista, Lleonard del Rio i Campmajó, el poemari Plugim d’estels. Poemes premiats, que va ser presentat el passat divendres, dia 19 d’abril, a la Biblioteca Central d’Igualada, a partir d’un memorable acte, coordinat per Lleonard del Rio i Torrents, i que va comptar amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i Berzosa; Carme Riera i Minguet, regidora de Cultura i Salut i 1a tinent d’alcalde; Jordi Cuadras i Oliva, portaveu de l’oposició; el prologuista Dr. Carles Riera i Fonts, professor universitari i prologuista del llibre, i el Dr. Josep Ruaix i Vinyet, gramàtic i escriptor; acompanyant-se tots plegats d’una inestimable i competent concurrència de públic.

Així mateix, prèviament a una magnífica dissertació sobre l’obra, que va anar a càrrec de Joan Valls i Piqué, periodista i filòleg; el també filòleg Xavier Pedraza i Jordana va fer una encisadora lectura del pensarós poema El quadre de la masia, una rapsòdia acompanyada musicalment per Josep del Rio i Torrents, i seguida d’una brillant actuació d’una molt jove cantant igualadina, Dolça Prat i Maldonado, acompanyada al piano pel seu pare, Ramon.

Per la seva part, Joan Valls va dur a terme una consumada anàlisi del llibre, recordant, d’antuvi, la reeixida trajectòria des de diferents àmbits de la comunicació (Diari d’Igualada), del teatre, obres en prosa, crònica històrica, etc., de Del Rio, palesant una autoria que a tothora s’ha servit -i en especial per a la poesia- de manera prou intimista de les paraules més precises, embellidores i melòdiques, i amb la prodigiosa facultat d’arribar cada cop més lluny; perquè, es tracta de l’obra d’un autor, en aquest cas d’un poeta, que domina amb escreix totes les competències de la versificació.

Quant a l’obra, Plugim d’estels, aquesta exhibeix una curosa impressió de Parnass Edicions, de 154 pàgines, que conté una cinquantena de poemes inèdits, la majoria dels quals, premiats per Ajuntaments i entitats diverses d’arreu del Principat, una circumstància que li atorga l’empremta d’un majúscul itinerari geogràfic en contenir les múltiples sensibilitats poètiques dels certàmens literaris convocats al nostre país. Això és, l’obra abraça tres esferes tractades amb una sobrada lluïssor en esdevenir un autèntic atles cultural i poètic, que apunta a ser un excepcional referent del sentir de la poesia de Casa Nostra; una poesia en què Del Rio segueix fidel a les més profundes reflexions sobre l’amor, l’espiritualitat, el ric costumisme català, la Natura, etc. I ho aconsegueix a propòsit d’unes seqüenciacions d’un vers, una mètrica i una rima, extraordinàriament madures; àdhuc preciosament engalanades d’unes coloristes figuracions paisatgístiques de la nostra terra, aquarel·les pinzellades de la mà de l’il·lustrador Josep M. Balcells i Llenas, una de les quals conforma el resplendent disseny de la coberta, confeccionat per M. Rosa del Rio i Torrents.

Definitivament, una obra -tal i com queda explicitat al pròleg- d’un geni de la paraula, que tot delectant-se en escriure-la ha sabut combinar els dominis de la tècnica i l’enginy per a construir mons, reals o bé imaginaris, i alhora aportar una pregona jovialitat en el sentit de posicionar lectors i lectores davant d’un avenir més feliç i més just.

Finalment, l’alcalde d’Igualada va cloure l’acte bo i subratllant, de Del Rio, fins a quin punt escriure sempre ha estat la seva veritable passió; mostrant, personalment, l’orgull –en la seva condició de batlle- d’haver pogut participar en la presentació del darrer llibre d’un talentós poeta, un igualadí incansable, un home erudit que: estimant Igualada com l’estima contribueix i ha contribuït, pas a pas, a atresorar-la i fer-la créixer.