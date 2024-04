Un mes per lluitar contra el tabaquisme i la hipertensió arterial

La setmana que ve arrenca el mes de maig, un mes que les institucions sanitàries dediquen a conscienciar sobre dos problemes de salut pública que afecten una part molt important de la població: la hipertensió arterial i el tabaquisme, i que estan estretament relacionats entre ells. Amb motiu del dia mundial de la hipertensió arterial (17 de maig) i del dia mundial sense tabac (31 de maig) els dos centres d’atenció primària d’Igualada han organitzat pel dia 22 de maig una jornada al centre de la ciutat on professionals de diferents àmbits (infermeres, nutricionistes, fisioterapeutes i higienistes bucodentals) faran tallers i xerrades per donar consells i resoldre dubtes.

Vull deixar de fumar… per on començo?

Deixar de fumar no és un procés fàcil i per això que recomana fer-lo amb acompanyament professional. Qualsevol persona que vulgui deixar el tabac només cal que demani hora al servei d’infermeria del seu CAP. Els professionals d’infermeria faran una valoració del pacient tenint en compte el seu grau de dependència a la nicotina i el seu grau de motivació, i segons la quantitat de tabac que fuma es decidirà si ha de rebre tractament farmacològic o no. Els professionals prepararan el pacient per al dia “D”, el dia que ha decidit deixar de fumar. Se li explicarà tot el que ha de fer abans d’aquest dia (netejar la casa per eliminar olors, crear-hi un bon ambient, eliminar cendrers) i què ha de fer aquell mateix dia (llevar-se d’hora, esmorzar bé, fer una rutina diferent, etc.). Al cap de 4 o 5 dies els professionals sanitaris fan un primer contacte amb el pacient, i després es faran seguiments periòdics durant un any on s’avaluarà si cal fer alguna intervenció respecte el pes o altres hàbits, fins que el fumador passa a ser exfumador just el dia que es compleix un any del dia “D”.

Es pot prevenir la hipertensió arterial?

La hipertensió arterial és una malaltia crònica i un factor de risc per a desenvolupar malalties cardiovasculars. Tot i que hi ha un component genètic que pot afavorir patir hipertensió, s’ha demostrat que els mals hàbits poden empitjorar la malaltia, com ara el sedentarisme, el tabac o la mala alimentació. Per això és recomana a la població fer exercici i cuidar l’alimentació, evitant els menjars processats, precuinats i reduint la sal. Al CAP Igualada Nord es fa seguiment dels pacients amb hipertensió, no només el control mèdic sinó també un seguiment dels hàbits i el pes perquè el pacient estigui estabilitzat i pugui portar una vida normal sense riscos per a la seva salut.

Miguel Àngel De Luís Diaz, infermer d’adults i adjunt de direcció del CAP Igualada Nord, convida a la població igualadina a acudir a la consulta d’Infermeria en cas de ser fumador i per aprofundir en els hàbits saludables, i anima a tothom a participar a la jornada del 22 de maig: “durant sis hores hi haurà instal·lades diverses carpes al centre d’Igualada on podrem comprovar si els aparells de mesurar la pressió que els usuaris tenen a casa funcionen bé, els ajudarem a prendre la tensió arterial de manera correcta i els donarem consells perquè millori notablement el seu estat de salut”. Des de el CAP Nord es farà contacte telefònic amb pacients hipertensos durant el mes de maig per conèixer el seus hàbits de salut i convidar-los a la jornada. Aquest mes de maig, fem salut!