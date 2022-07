L’ACA manté l’alerta per sequera a 15 municipis anoiencs

L’ACA ha declarat aquest dimarts l’alerta hidrològica a la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l’Anoia-Gaià arran de la sequera pluviomètrica que estan acumulant aquestes zones en els darrers mesos. La mesura afecta 135 municipis de les comarques de l’Anoia, a més d’Osona, el Ripollès, l’Alt Penedès, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Vallès Occidental. Segons informa l’ACA, els municipis afectats no depenen de l’aigua dels embassaments ni de grans aqüífers i el seu abastament es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies -pous, aigua superficial o basses- per garantir les demandes. La mesura inclou limitacions com ara la reducció d’aigua per a reg agrícola, per a usos ramaders, industrials i també recreatius.

En concret, la reducció del consum d’aigua que ha establert l’ACA pels diferents usos és la següent: un 25% en el regadiu agrícola, un 10% en els usos ramaders, un 5% en els industrials, un 30% en els recreatius que impliquin reg i un 5% per als altres usos recreatius. Pel que fa als usos d’abastament domèstic, l’ACA estableix restriccions a particulars per a determinats usos urbans com ara les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir les fonts ornamentals, la prohibició a particulars de netejar els carreres amb aigua de la xarxa, limitacions en l’ompliment de piscines o també en la neteja de vehicles. També es defineix una xifra per al consum global d’aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Segueix l’alerta al Carme-Capellades i la prealerta al Ter-Llobregat

Actualment, l’aqüífer de Carme-Capellades continua, des del mes de maig, en estat d’alerta. Segons informa l’ACA, tot i que en els darrers mesos el nivell s’ha mantingut força estable, s’ha decidit mantenir en l’escenari d’alerta, una mesura que afecta 15 municipis de l’Anoia i un de l’Alt Penedès. Pel que fa al sistema Ter-Llobregat, amb les reserves al 45%, continua en l’escenari de prealerta, així com també Darnius-Boadella, que està a prop del 47% de la seva capacitat. L’ACA informa que des del mes de febrer les dessalinitzadores catalanes han produït 33 hm3 d’aigua, un fet que ha alentit el descens de reserves dels embassaments. Sense la seva aportació, avui els embassaments estarien 5 punts per sota. Ús de fonts d’aigua alternatives

El Pla de Sequera estableix que, en cas que sigui possible, les unitats que se situïn en l’escenari d’alerta puguin emprar fonts d’aigua alternatives per garantir les demandes i alentir així el descens de reserves. En el cas de l’aqüífer de Carme-Capellades es defineixen mesures per coordinar les extraccions de l’aqüífer amb la captació provinent del sistema Ter-Llobregat. Per tant, mentre duri la situació d’alerta, els municipis que disposin d’una connexió a aquest sistema reduiran les seves extraccions de l’aqüífer incrementaran el consum d’aigua de la xarxa Ter-Llobregat.