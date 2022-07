Carolina Telechea serà la candidata d’Esquerra a l’alcaldia de Montbui

Carolina Telechea ha estat escollida com a candidata a l’alcaldia per part d’Esquerra Republicana a Santa Margarida de Montbui. En el decurs de l’assemblea celebrada el 20 de juliol es proposava i s’escollia per unanimitat com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals del 2023 a l’actual diputada i portaveu adjunta d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.

Des d’Esquerra Republicana Santa Margarida de Montbui, es valora molt positivament el pas endavant de Telechea per encapçalar una candidatura forta i renovada a la qual, diuen, “aportarà tota l’experiència adquirida com a diputada al Congreso”. Telechea, llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, ha estat diputada al congrés des del 2016 i actualment és la portaveu adjunta del grup republicà.

Durant l’assemblea que va escollir Telechea com a candidata per unanimitat, també es va dur a terme una valoració molt positiva de la tasca realitzada pel grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Montbui, que en els darrers temps ha estat encapçalat pel regidor Joel Serrano. El regidor d’Esports i Joventut, a més de quart tinent d’alcalde, va agrair l’esforç de l’equip i va celebrar la tria de la Carolina Telechea com a candidata “per emprendre encara amb més força el repte i compromís que signifiquen les pròximes eleccions municipals del 28 de maig del 2023”. Joel Serrano va refermar el seu compromís amb el municipi i amb la formació republicana i seguirà formant part del projecte treballant en el nou equip encapçalat per la ja nova candidata.