La UEA i la UdL apropen l’economia circular als alumnes

Un any més la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) debatrà sobre innovació i circularitat amb alumnes de la Universitat, amb projectes i propostes d’empreses de la comarca.

La UEA i el Campus Universitari d’Igualada (Universitat de Lleida) aposten així per una estratègia d’aprenentatge, innovació i cooperació entre el teixit empresarial i els futurs professionals que s’estan formant a la universitat. Aquesta col·laborció va començar l’any 2018 en el marc dels projectes d’economia circular que l’entitat desenvolupa al costat de les empreses. A través de sessions de treball de diferents formats es debaten idees i possibles projectes d’empreses amb els propis afavorint el seu aprenentatge i convertint algunes propostes en pràctiques d’aula, treballs de final de grau, o en projectes preliminars per a futurs projectes.

Entre els projectes treballats destaquen un estudi sobre la viabilitat econòmica i ambiental d’un servei de recollida i neteja de draps industrials; un projecte per calcular la petjada de carboni corporativa d’una empresa del sector tèxtil; un projecte de classificació de fibres tèxtils per al seu reciclatge; i un projecte per al compostatge de la poda i el pèl del sector adober.

Noves sessions i nous projectes – Nou curs

Aquest nou curs, tindran lloc dues noves sessions de treball en el marc del projecte d’Economia Circular de la UEA, sessions en què hi participaran alumnes dels graus de Química i Organització industrial, en les assignatures “Ecoinnovació” i Gestió de Recursos”, que formen part del bloc optatiu d’Economia Circular.

S’espera que es puguin debatre casos reals i això contribueixi a detectar idees i solucions innovadores per a problemes o projectes identificats en empreses de la comarca, i que es pugui valorar avançar a nivell universitari com a projectes d’aula o de final de grau.

Es preveu que en els propers anys es multipliqui per 3 la demanda de professionals en el sector del medi ambient i l’economia verda, i en aquest sentit seria molt important per a la comarca i per a les empreses de l’Anoia disposar de professionals ben qualificats en un sector emergent, que serà cada vegada més prioritari i que per tant tindrà una gran demanda.

La Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva tasca d’escolta i acompanyament del teixit empresarial de la comarca, està duent a terme un projecte exclusiu per a 50 empreses per tal d’assessorar-les i acompanyar-les en la identificació i desenvolupament de projectes d’economia circular. És sota aquest paraigua en el qual el contacte i la col·laboració estreta amb la Universitat, el binomi coneixement-empresa, és clau per al desenvolupament del futur talent i per la competitivitat i estratègia de les empreses. El compromís de la Unió Empresarial de l’Anoia amb la Universitat per la captació i fidelització del nostre talent, és i ha de ser, més fort que mai.