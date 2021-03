L’igualadí Jordi Riba (PSC) s’estrena com a diputat al Parlament

Amb la victòria a les eleccions del 14 de febrer, el PSC ha recuperat el diputat de l’Anoia en la figura de Jordi Riba. L’igualadí ja ha pres possessió com a diputat després de la sessió de constitució del Parlament d’aquest divendres passat i el primer que ha fet ha estat posar-se al servei de la comarca: “Portaré al Parlament totes les reivindicacions que facin progressar l’Anoia i la seva gent. En un moment greu com el que vivim reclamaré tota l’atenció possible del nou govern de la Generalitat per la nostra comarca on l’atur estructural, les comunicacions, el desenvolupament econòmic i l’accés a l’habitatge són enormes problemes”, afirma Riba.

Per consensuar demandes, durant les properes setmanes, el diputat Jordi Riba farà una ronda de visites a les institucions de la comarca i també mantindrà reunions amb els agents socials econòmics per escoltar demandes, treballar propostes conjuntament i fer forta la veu de l’Anoia al Parlament. En aquest sentit, Riba, explica que “malauradament, els darrers anys, la comarca de l’Anoia no ha estat una prioritat pel govern de la Generalitat, malgrat tenir-hi conselleres anoienques. No ho diem el PSC, sinó que ho diuen les xifres d’inversió. És una situació que cal revertir i per això és més necessari que mai que Salvador Illa sigui el proper president de Catalunya en un govern d’esquerres i progressista. Esperem que pugui presentar-se a la investidura i rebre el suport majoritari de la cambra”.

El PSC-Anoia considera “imprescindible” que la comarca torni a tenir

representació socialista al Parlament per reclamar que torni a ser una prioritat

pel govern de la Generalitat davant els reptes que té l’Anoia. Els socialistes anoiencs també celebren que “el PSC no només torna a ser fort a Catalunya, sinó que també torna a ser fort a l’Anoia i que guanyar el diputat és un pas més en l’escenari institucional de la comarca on el PSC té l’alcaldia de Vilanova del Camí, la vicepresidència del Consell Comarcal i forma part dels governs de Masquefa, Piera i la Pobla”.