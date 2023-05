La Síndica de Greuges d’Igualada presenta la memòria d’activitats de l’any 2022

La Síndica Municipal de Greuges d’Igualada, Rosa M. Sánchez, ha presentat davant el plenari municipal el seu informe anual d’activitat corresponent a l’any 2022.

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat, la Síndica Municipal va dur a terme un total de 142 actuacions, 11 més que l’any 2021. D’aquestes 142 accions, 32 van correspondre a Consultes, Assessoraments i Informacions (CAI), 105 van estar emmarcades en el capítol de les Queixes, de les quals 24 son de fora d’Igualada i finalment, 5 van correspondre a Recomanacions d’Ofici. De tots els casos rebuts, 69 han estat promoguts per dones, 64 per homes, 4 per col·lectius i entitats i, en 5 ocasions, la Síndica ha actuat d’ofici.

La major part de peticions s’han iniciat de forma presencial, un 76, a molta distància, un 14% de les peticions s’han realitzat per via telefònica, un 9% per correu electrònic i un 1% per via registre d’entrada. de peticions 33 han estat presentats per telèfon, 32 per correu electrònic, 53 de forma presencial i 2 presentades d’ofici. El 95% de les actuacions ja estan resoltes.

Per procedència geogràfica, la majoria de les actuacions corresponen als districtes Centre i Pla de Sant Magí i de Sesoliveres i La Massa. Destaquen també les 24 actuacions de l’àmbit municipal traslladades per ciutadans d’altres municipis de l’entorn. Els àmbits de gestió municipal que més casos van concentrar van ser Serveis Jurídics amb un total del 37%, un 12% de mobilitat i un 9% de Consum.

Les actuacions de la Síndica són gratuïtes per a tothom i es duen a terme amb confidencialitat i vetllant especialment per la intimitat de les persones. Els interessats a contactar-hi ho poden fer de dilluns a divendres, de 8 a 15h. S’hi pot contactar al telèfon 93 803 19 50, extensió 2553, i al correu electrònic sindicatura@aj-igualada.net.