Bernat Yeste no seguirà a l’Igualada HC Rigat

Bernat Yeste Biosca no continuarà la propera temporada a l’Igualada Rigat HC. El jove davanter de La Pobla de Claramunt ha estat tota la vida defensant els colors de l’Igualada HC, s’ha format i consagrat com un davanter amb moltíssim talent i gols.

Després de cinc temporades al primer equip, Yeste ha demostrat la seva ambició per seguir millorant dia rere dia i millorar malgrat les adversitats. Un jugador que al seu debut a l’Ok Lliga ja va demostrar la seva vàlua, marcant al seu primer partit davant l’Alcobendas.

Des del club volen donar-te les gràcies, no només pels cinc anys al primer equip, sinó per créixer com a jugador i com a persona al club.