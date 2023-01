La seva lluita, els nostres drets

D’aplaudiments no es viu, la sanitat pública es defensa als carrers. I durant els darrers dies, els professionals sanitaris han realitzat vagues per reclamar millores laborals, unes mobilitzacions que han coincidit amb vagues educatives. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya ha plantejat sis reclamacions per millorar no només les seves condicions laborals, sinó el sistema sanitari. En primer lloc, equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic de salut de Catalunya, amb independència del prestador per al qual treballen. En segon lloc, establir una reducció de les ràtios professional/usuària i que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral. En tercer lloc, dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentat l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals. En quart lloc, augmentar el pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya i destinar un 25% del pressupost a l’Atenció Primària perquè esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic. En cinquè lloc, la jornada laboral de 35h setmanals pel torn diürn i reducció de la jornada pel torn nocturn o exempció de guàrdies i treballar caps de setmana pels majors de 50 anys. I en darrer lloc, aturar i revertir les externalitzacions, internalitzar el SVB del SEM, el telèfon 061 i el SAD i exigir una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública. Unes demandes que van molt més enllà dels seus propis drets laborals, lluiten per poder tenir un sistema sanitari públic del qual sentir-se orgullosos.

A l’Anoia, també es preveuen mobilitzacions. Un col·lectiu de treballadores del Consorci Sanitari de l’Anoia ha convocat una concentració per reclamar una millor gestió de l’Hospital d’Igualada, el CAP Igualada Nord i el Centre de Salut Mental. La concentració serà dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda davant l’Hospital d’Igualada coincidint amb el Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia per protestar per la manca de respecte pel personal i la mala gestió de la direcció. I de motius per protestar n’hi ha molts. L’èxode de professionals sanitaris cap a altres centres sanitaris (o professions). La sobrecàrrega d’hores. La manca de professionals sanitaris en algunes especialitats que fa que tinguin poc temps per atendre els pacients i s’allarga la llista d’espera per visites i intervencions. El poc respecte cap a alguns col·lectius professionals, com per exemple els Tècnics en Cures d’Auxiliar d’Infermeria, que se senten menyspreats en el tracte i en les condicions salarials respecte la resta. La manca d’estabilitat laboral, especialment de la infermeria, que sovint han de passar-se 9 o 10 anys cobrint caps de setmanes, nits i fent de corretorns abans de tenir un contracte laboral estable. O la decisió, durant el passat mes de desembre, d’augmentar de 8 a 12 hores la jornada laboral a Urgències per cobrir el pic de contagis durant les festes de Nadal. Les treballadores i els treballadors del Consorci Sanitari de l’Anoia han dit prou.

Lluiten per molt més que unes condicions laborals dignes, lluiten per una sanitat pública i de qualitat per a totes les persones que vivim a la comarca de l’Anoia. Molta gent que ha hagut de passar per Urgències o l’Hospital els darrers mesos ho diuen, els professionals no poden més, estan esgotats.

Ara és l’hora de fer-los saber que estem al seu costat. Que la seva lluita també és la nostra. Per això, siguem treballadors o usuaris, ens sobren els motius per ser l’1 de febrer a les 6 de la tarda davant de l’Hospital d’Igualada. Per una sanitat pública i de qualitat… l’1 de febrer, cap a l’Hospital d’Igualada! La seva lluita, els nostres drets!.