L’Igualada Rigat inicia aquest dissabte el camí cap als quarts de la WSE Cup

L’Igualada Rigat buscarà a partir de demà dissabte, a 2/4 de 9 a les Comes, el camí cap als quarts de final de la WS Europe Cup amb el partit d’anada de vuitens davant el Lyon francès. Ho farà després de protagonitzar un bon partit a la pista del Caldes.

L’RHC Lyon no hauria de portar massa problemes per poder accedir a quarts de final. La diferència de nivell és important, però no s’hi val a refiar-se. El Rink Hockey Club de Lyon, fundat el 1983, disputa la Nationale 1 Elite, la lliga francesa més important, de 12 equips.

Actualment, el Lyon és vuitè classificat, dels darrers cinc partits consecutius només n’ha guanyat un, i compta amb 10 punts, assolits amb un pobre balanç de tres victòries, un empat i cinc derrotes, després de nou jornades. La lliga la lidera el Saint Omer.

L’equip juga al pavelló Halle de Roller-Skating, al barri de la Duchère a Lió, amb capacitat per a 300 persones. El conjunt gal va participar els anys 2014, 2025 i 2019 a la Copa de la CERS, i mai ha superat els vuitens de final.