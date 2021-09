La salut mental puja als escenaris amb “La dona del tercer segona”

A l’escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no sol assistir a aquestes reunions però avui creu que hi ha de ser; per això ha hagut de plegar abans del súper on treballa. Ha d’explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de demanar un favor incòmode, difícil de concedir. Un favor relacionat amb l’estigma que arrosseguen les persones amb alguna malaltia mental.

D’aquí parteix La dona del tercer segona, una obra de Víctor Borràs Gasch dirigida per Ivan Benet i interpretada per Àurea Márquez. Després de preestrenar-se en el marc del festival Grec amb totes les entrades exhaurides, La dona del tercer segona enceta temporada avui 8 de setembre a la Sala Atrium de Barcelona, on està programada fins el 3 d’octubre.

L’obra exposa la problemàtica de l’estigmatització social de les persones amb malalties mentals i de com la sanitat pública no està preparada per tractar-les. Ho fa des de la mirada de la Raquel, una dona d’uns cinquanta anys que viu amb el seu fill i treballa en un supermercat fent de carnissera, d’on aquesta vegada demana plegar abans per poder arribar a temps a la reunió de l’escala. Una veïna com qualsevol altra, que carrega amb ella una història que podria ser també la de qualsevol altre. Un personatge que reté l’espectador durant 70 minuts i li planteja preguntes, potser sense resposta, tot abordant un tema que toca de prop tothom.

Després d’estrenar-se amb La Lleugeresa i altres cançons, el tàndem Borràs-Benet repeteix en aquest cas amb bona part del mateix equip, i amb el Teatre Nu encarant-ne de nou la producció. En aquest cas, és Àurea Márquez qui protagonitza el monòleg.

Un cop acabades les funcions a Barcelona, l’espectacle es podrà veure arreu del país durant la tardor: els dies 29, 30 i 31 d’octubre serà a La Casa del Teatre Nu, a Tous, on va fer residència; el 26 de novembre al Teatre Municipal de Banyoles; el 27 de novembre a Artés; i el 2 de desembre al Teatre Kursaal de Manresa, entre altres dates.