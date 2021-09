Tornes de vacances i busques feina? Consulta JobAnoia

Agost és un mes que s’atura tot, fins i tot la recerca de feina en molts casos. Així doncs, un cop tot torna a la normalitat, és temps per tornar a posar-s’hi. A l’Anoia hi ha una plataforma que aglutina diverses ofertes de feina de la comarca. A JobAnoia n’hi trobaràs diverses, és moment de consultar-les.

A més, a jobanoia.cat també hi trobaràs diversos cursos per formar-te. Tant si tens feina com si no, setembre també és un bon més per seguir millorant en el teu camp professional, i a JobAnoia hi podràs trobar aquells que et siguin de més interès.