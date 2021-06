La riquesa del camp és infinita

Almeria i, en concret, al poble d’El Ejido, famós pels hivernacles, on els tomàquets, els pebrots, les albergínies… han donat uns resultats econòmics excel·lents als seus propietaris, resulta que ara han trobat un nou filó a explotar en les seves plantacions, que el Diario de Almería titula com “La fiebre por el cáñamo, el ‘nuevo oro’ del campo”.

El cànem s’ha cultivat des de temps immemorials: va ser utilitzat per elaborar fibres i emprar-lo en el tèxtil; el moviment hippie en va fer ús per la seva vestimenta; les espardenyes de set penques n’eren fabricades, i Ford el va utilitzar com a plàstic per a un del seus models que no es va arribar a comercialitzar. El resultat va ser la baixa demanda, pel que pràcticament va deixar-se de cultivar.

Últimament s’han “descobert” diverses utilitzacions que surten del cànem, com ara paper, aliment (es mengen les seves llavors), aïllaments, combustible (el seu oli es pot processar per produir biodièsel), productes de bellesa… però sobretot el ‘boom’ són els productes derivats del cannabidiol (CBD). “El cannabidiol o CBD és un principi actiu de la planta del cànnabis, tot i que hi és menys present que el dronabinol, que no té efectes psicoactius però sí terapèutics, com per exemple analgèsic, antiinflamatori, antinauseós, antitumoral i anticancerós” (Wikipedia). Resultat: a 600 € el quilo i la collita venuda en planta!

El cultiu d’aquest producte, cànem CBD, és legal segons el Real Decreto 1729/1999, sempre i quan es respectin les seves indicacions com la del percentatge de tetrahidrocannabinol (THC) i l’ús exclusiu de les llavors presents en el registre corresponent de la Unió Europea. El percentatge de THC no pot superar el 0,2 %, d’aquí la importància de la llavor.

Entre el cultiu d’una plantació de cànem industrial (CBD) i una de marihuana (THC) no hi ha diferència, ni d’aparença ni d’olors, l’única diferència està en els nivells de TCH, ja que aquest sí que té efectes psicoactius (alteració de la percepció i modificació de l’estat d’ànim). L’únic mitjà per distingir-lo és fent una analítica de la planta. A la Benemèrita del sector se li ha girat feina fent analítiques dels camps de cànem. En l’actualitat hi ha 100 hectàrees registrades de plantacions.

Cal dir que la legislació al respecte a Espanya no és clara, el marc jurídic és confús. Segurament, a no tardar, es regularitzarà com han fet països avançats. L’exemple és al Canadà, on es va legalitzar la marihuana el 2018, i el mes de desembre de 2020 es van facturar 298,44 milions de dòlars canadencs (El Economista).

Dit tot això, cal tenir en compte el Codi Penal en el seu article 368, on es pot castigar de tres a sis anys de presó el cultiu “…ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas…”. Aquesta és la diferència real entre el cànem CBD i la marihuana TCH.