La Residència Pare Vilaseca amplia l’estimulació sensorial i les estades temporals

La Residència Pare Vilaseca ja ha completat la vacunació contra el COVID-19 de tots els residents i treballadors que han donat el seu consentiment, un 92,5% del total, ha finalitzat les obres d’ampliació i va recuperant la normalitat iniciant nous projectes. El centre ofereix un nou servei d’estades temporals, que poden durar entre 15 i 90 dies, per donar suport a famílies que tenen en el seu domicili a persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic i que precisen atenció a la residència amb motiu de respir familiar, vacances, descans, o d’altres necessitats. Una vegada finalitzada l’estada temporal, hi ha la opció del retorn al domicili o de mantenir l’ingrés al centre.

Per altra banda, la residència ha ampliat el nombre de sessions d’estimulació sensorial que ofereix a la nova sala Snoezelen que s’ha construït durant l’ampliació i que està equipada amb un llit d’aigua per proporcionar relaxació, una columna de bombolles, un projector amb efecte de cel nocturn, feixos de llums interactives, mantes de pes farcides de boles, plafons de motricitat, jocs de memòria i de trencaclosques, i un puf d’estimulació sensorial que conte boles en el seient, en el respatller, a la zona on reposa la nuca i en les ales laterals i que és adequat per usuaris de cadires de rodes i pacients enllitats que necessiten canviar de posició durant el dia. Es tracta d’un espai on s’estimulen els sentits dels usuaris, induint un estat de benestar i relaxació o d’increment de l’activació. Això permet treballar amb persones amb un deteriorament cognitiu que dificulta que participin en activitats grupals ja sigui perquè la seva capacitat d’atenció està minvada, o perquè han perdut la capacitat d’expressió i/o comprensió del llenguatge verbal, o pels trastorns de conducta que presenten.

Les teràpies Snoezelen es van desenvolupar als Països Baixos en la dècada de 1970 i s’han expandit a institucions de tot el món. Snoezelen és un nom format per les paraules holandeses “snuffelen” i “doezelen” que signifiquen olorar i relaxar-se.

La residència també ha reiniciat les sessions de teràpia amb gossos a càrrec de l’associació Boskan Teràpies Integratives, i les sessions dirigides de gimnàstica a la sala de fisioteràpia i al nou parc de salut recentment instal·lat al jardí del centre.