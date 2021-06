Vilanova llança una campanya per parlar sobre Salut Mental i Joves

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, en commemoració del 20 de maig, dia de l’Orgull Boig, ha dut a terme una campanya per parlar de Salut Mental i abordar una de les temàtiques que afecten molts nois i noies de les societats occidentals: el suïcidi juvenil. L’objectiu principal ha estat oferir eines de prevenció i alhora sensibilitzar a la població jove sobre altres aspectes vinculats amb la salut mental.

La campanya ha comptat amb diferents entrevistes i publicacions divulgatives comptant amb el suport d’entitats que estan treballant en la matèria com el Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Entre aquelles accions destacades hi trobem les entrevistes que s’aniran publicant aquest mes de maig a les xarxes socials i que donen veu a joves i professionals de Salut Mental Anoia, de la mateixa manera que ve fent des de fa anys Ràdio Nova amb el seu programa Positiva-Ment. Aquestes les trobareu a l’Instagram de l’Espai Jove Can Muscons.

El dia de l’Orgull Boig

El dia de l’Orgull Boig, és una celebració que ha sorgit de col·lectius de persones afectades per problemàtiques de salut mental, que fugint de la mirada clínica, busquen valorar la veu de les persones del col·lectiu i no sols dels metges i metgesses especialitzats en la matèria. Una jornada en què participen diferents entitats amb l’objectiu de modificar la percepció que té la societat del patiment psíquic, acabar amb l’estigma, els prejudicis i la discriminació envers la Salut Mental, afavorir la mateixa identitat, i reivindicar i donar connotacions positives a la paraula “boig”, que des d’una visió històrica sempre ha estat relacionada amb adjectius negatius com “perillós” o “agressiu”.

Calen moltes eines de prevenció

La salut mental i per extensió la salut emocional és un dels àmbits que cal abordar de forma comunitària, és per això que des de Joventut es va voler comptar amb l’ampliació a 6 h setmanals del servei de La Consulta Jove. Un servei gratuït i confidencial d’assessorament i acompanyament emocional per a joves on una psicòloga especialitzada, atén a l’Institut Pla de les Moreres i a l’Espai Jove Can Muscons les preocupacions, dubtes o consultes dels i les joves del municipi.