“La primera edició del llibre està gairebé esgotada. La segona novel·la deixa el llistó molt alt; no sé si una tercera podrà superar-ho”

Entrevista a Antonio Posadas Ortiz, autor de la saga de literatura fantàstica

“La leyenda de Draelon”

Soc l’Antonio i tinc 31 anys. Treballo en una empresa d’automoció i les meves estones lliures les dedico a la literatura o a gestionar la meva pàgina web. Els meus gustos i aficions vaig haver de canviar-los quan van néixer els meus fills, ara només conservo la lectura.

Acabes de publicar La leyenda de Draelon: El secreto del bosque de los desamparados. Com sorgeix aquest projecte?

És la primera novel·la que he fet, i sorgeix quan m’adono que la vida passa i que puc fer alguna cosa més amb ella que treballar per a un altre. Vaig pensar en una idea i, a poc a poc, vaig donar-li forma fins a convertir-la en la novel·la.

És una novel·la fantàstica. En què t’inspires? Quines són les teves motivacions?

No em vaig inspirar en res concret, simplement vaig rebuscar entre les meves idees i vaig intentar que fos una cosa única i original.

Una petita sinopsi?

En el cor del fosc bosc dels desemparats és destapat un dels majors secrets guardats: un petit cofre que guarda la llegenda de Draelon. El príncep Garloc descobreix que, en cas de ser certa la llegenda i completar el ritual, tindrà el poder per dominar el món. Garloc reclutarà a cent homes per a acompanyar-lo en la missió, i Murphy serà un d’ells.

Murphy és un comerciant, de pare ferrer i orfe de mare, que està fastiguejat de la seva vida. La seva mare va desaparèixer, juntament amb el seu germà Connor, en un dels viatges per lliurar armes a Nalyd tres anys enrere. Murphy sempre ha somiat amb poder viatjar pel món i donar un sentit a la seva vida.

En un dels seus viatges per comerciar amb les armes del seu pare en Mayok, coneixerà al príncep Garloc Tok. En aquesta expedició Murphy s’adonarà que tota la seva vida estava equivocada i que el jove príncep Garloc està disposat a tot per a aconseguir els seus ambiciosos objectius, convertint aquest viatge en el principi de la fi…

Hi ha personatges o fets reals o és una novel·la 100% fictícia?

L’única cosa real són les meves pròpies experiències transmeses als meus personatges, res més.

Quin és el teu personatge preferit?

El príncep Garloc, el dolent de la història, i no és el favorit pels seus actes, per descomptat, però crec que és el personatge que més he cuidat.

Pots avançar quan publicaràs les següents entregues de la saga?

He acabat d’escriure recentment la següent novel·la de la saga, ara estic amb el procés de revisió, després passarà a l’editorial, etc. Calculo que si tot va bé, podrà sortir l’abril de 2023. Puc dir que estic molt content amb el resultat i que per al meu gust supera a la primera. Amb aquesta nova novel·la deixaré el llistó molt alt i no sé si seré capaç de superar-ho amb la tercera.

Des de quan et dediques a la literatura?

Vaig començar a escriure les primeres paraules el 12 de setembre de 2021, a la nit. Confesso que durant aproximadament els primers quinze dies va ser assaig i error.

En quins moments escrius?

Quan puc. Tenint en compte que treballo vuit hores al dia i que tinc dos fills, escric quan puc estar tranquil; generalment quan van col·legi o dormen.

Quina acollida està tenint la novel·la? Què li diries al lector perquè s’animi a llegir la teva obra?

Les crítiques en general són bones. He conegut a lectors que els ha apassionat i a uns altres simplement els ha agradat. Jo crec que és una novel·la entretinguda, tota l’estona estan passant coses i segurament moltes d’elles et deixen amb la boca oberta. No obstant això, per a algú desconegut com jo, que fins que no va sortir la novel·la ni tan sols tenia xarxes socials, és realment difícil donar-se a conèixer.

Fins ara estic content amb el resultat, ja que la primera edició de 500 exemplars està pràcticament esgotada.

Per als lectors indecisos els puc oferir diversos capítols que hi ha ara en Wattpad. Setmanalment, vaig afegint-ne un fins que arribi al 6. Considero que en aquest capítol serà la primera vegada que els sorprengui el suficient com per a demostrar que això no és una novel·la més.

Com compagines la teva vida social i laboral amb la tasca de ser escriptor?

El meu objectiu és poder dedicar-me només a això, però ara mateix, tot i que és una prioritat per a mi, hi ha altres tres prioritats per davant. La primera, el meu treball, que actualment em sustenta econòmicament; la segona la cura dels meus fills i la tercera, mantenir la casa en un estat acceptable; després, va l’escriptura. Mentalment és esgotador saber que tens molt per fer a l’ordinador i no poder fer-ho per falta de temps.

A una entrevista, vas dir que a més d’escriptor, ets lector. Quin gènere llegeixes habitualment?

Tots els gèneres que expliquin una història, menys romàntica o eròtica. No obstant això, he conegut altres escriptors i últimament he llegit diverses novel·les d’autors novells com jo. Malgrat que són bones novel·les, no vaig néixer per llegir llibres romàntics.