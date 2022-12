El proper dia 13 de desembre, es presentarà l’exposició ‘Dones Economistes’, impulsada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i la Societat Catalana d’Economia al Campus Universitari d’Igualada – UdL. L’acte, que s’iniciarà a les 16:30h, comptarà amb la intervenció de la Sra. Yolanda Montegut Salla, vicedegana i cap d’estudis del grau en ADE de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, la Sra. Mª Alba Zaragoza i Farré, vicepresidenta de la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Sr. Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d’Economia.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya, per iniciativa de la seva Comissió d’Economia de la Igualtat i Diversitat, amb el patrocini de Basi Group, va impulsar l’any 2020 una exposició centrada en dones economistes de diverses èpoques que han fet aportacions rellevants en la ciència econòmica i en la societat. Posteriorment, la Societat Catalana d’Economia (SCE), amb la col·laboració de la Secretaria Científica de l’Institut d’Estudis Catalans, es va adherir a la iniciativa del CEC ampliant l’exposició amb totes les economistes catalanes biografiades al Diccionari d’economistes catalans, editat per la SCE.

Després d’exposar-se al Claustre de la Casa de Convalescència de l’Institut d’Estudis Catalans l’octubre de l’any passat, es va iniciar una itinerància que ha portat ja la mostra a les facultats d’economia i empresa de la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, tant al Campus de Lleida com al d’Igualada.

Sobre l’exposició

‘Dones Economistes’ consisteix en 26 panells en què es glossen les trajectòries de 15 economistes catalanes i 11 estrangeres per posar en valor la contribució de les dones a la ciència econòmica. Entre elles hi ha Premis Nobel, fundadores d’institucions de referència com la London School of Economics o autores de treballs revolucionaris, entre altres.

Les dones economistes presents a l’exposició són les següents:

Maria Baldó i Massanet (1884-1964)

Emília Carles i Tolrà (1848-1915)

Muriel Casals i Couturier (1945-2016)

Micaela Chalmeta (1879-1951)

Gabriela Dalla-Corte i Caballero (1968-2017)

Inmaculada Fernández de Retuerto (1946-2021)

Emilia Hazelip (1937-2003)

Elsa Hoërler Nier (1908-2001)

Regina Lamo Jiménez (1870-1947)

Carme Massana i Calvete (1942-2016)

Assumpció Nicolazzi i Rovira (1922-2018)

Maria Pi i Ferrer (1884-1960)

Tecla Sala i Miralpeix (1886-1973)

Mercè Sala Schnorkowski (1943-2008)

Maria del Carme Vehils i Grau-Bolívar (1881-1925)

Clara Elizabeth Collet (1860-1948)

Esther Duflo (1972-)

Rosa Luxemburg (1871-1919)

Mary Paley Marshall (1850-1944)

Elinor Ostrom (1933-2012)

Edith Tilton Penrose (1914-1996)

Beatrice Potter (1866-1943)

Joan Violet Robinson (1903-1983)

Elisabeth Boody Schumpeter (1898-1953)

Anna Schwartz (1915-2012)

Harriet Taylor (1807-1858)