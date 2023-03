La Kaserna celebra demà dissabte el seu 20è aniversari amb moltes activitats

L’equipament juvenil de La Kaserna compleix aquest any el seu vintè aniversari. Per aquest motiu s’han preparat diversos actes, activitats i concerts que tindran lloc demà dissabte 18 de març.

La Kaserna va obrir les seves portes als joves de la ciutat per oferir tot allò que necessiten per desenvolupar-se, formar-se, divertir-se i créixer treballant amb comunitat i amb el recolzament integral incondicional dels professionals.

Durant aquests 20 anys, la Kaserna s’ha consolidat i ha estat plena de projectes i activitats per desenvolupar les habilitats dels joves de la ciutat, ha format a generacions igualadines de monitors i monitores, ha ofert el títol de primers auxilis, camps de treball urbans, pressupostos participatius, el certamen de música jove, sortides per la castanyada o durant l’estiu, entre moltes activitats més. La regidora de Joventut de l’Ajuntament, Carlota Carner, ha destacat l’aposta del consistori per aquest equipament “que ha anat creixent en nombre d’activitats, programes, cursos i tallers alhora que ha sabut adaptar-se a les necessitats dels més joves”.

La regidora també ha volgut destacar la vessant d’orientació i assessorament de l’equipament ja que tot l’any molts dels joves igualadins s’apropen a la Kaserna per informar-se en matèries laborals, acadèmiques, d’habitatge, tràmits de beques o de mobilitat internacional.

Demà dissabte s’ha preparat una jornada per commemorar aquest aniversari amb activitats durant tot el dia. El matí s’iniciarà amb un campionat de futbol dirigit a tots els joves de la ciutat,i organitzat per ells mateixos. També es realitzarà l’assemblea d’Impuls on es presentaran els projectes que optaran a poder-se realitzar aquest any gràcies als pressupostos participatius.

Durant el migdia, tindrà lloc davant l’equipament de la Kaserna un vermut musical on participaran joves músics del projecte Encambra’t i de la JOSA Jazz. A primera hora de la tarda, La Kaserna organitzarà un escape city massiu, on s’han convidat a totes les entitats juvenils i els joves de la ciutat.

Finalment, durant el vespre, tindran lloc a la Rambla Sant Isidre uns concerts de cloenda protagonitzats per diversos artistes que han participat amb la Kaserna i que s’han pogut donar a conèixer gràcies al certamen de música jove.