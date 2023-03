Jordi Cuadras proposa crear tres petites “rambles” a Fàtima, Montserrat i Set Camins

La candidatura d’Igualada Som-hi ha presentat la creació de petites rambles als barris que queden més apartats del centre de la ciutat perquè els seus veïns i veïnes tinguin un espai on passejar, fer vida de barri i comprar. Aquestes petites rambles es farien al carrer Masquefa, al barri de Set Camins; el carrer Pau Muntadas, al barri de Montserrat; i l’avinguda Verge de la Pietat, al barri de Fàtima.

El candidat a l’alcaldia d’Igualada Jordi Cuadras explica que “volem una ciutat en la qual tothom tingui a prop de casa un espai on passejar, comprar, trobar-se i fer comunitat. Per això proposem la creació de tres petites rambles a Set Camins, Montserrat i Fàtima, que són tres barris que estan molt apartats del centre de la ciutat i que no tenen un carrer on fer vida de barri. El que volem és potenciar-los com a eixos comercials i per la gent i que esdevinguin espais centrals als diferents barris tot respectant, però, l’accés per vehicles perquè sabem que hi ha molts guals. Proposem convertir-los en petites rambles per fer millor la vida de la gent i que tornin a ser carrers atractius pel comerç i els establiments que s’hi puguin instal·lar”.

La proposta d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) de cara a les eleccions del proper 28 de maig concep ampliar les voreres, renovar l’enllumenat, plantar arbres, col·locar bancs i amb velocitat de circulació a 30 km/h en aquests tres carrers de la ciutat. Aquest projecte forma part del programa “Barris de primera” d’Igualada Som-hi que preveu dotar de més serveis, equipaments i espai públic els diferents barris de la ciutat per aconseguir una millor qualitat de vida a tocar de casa dels veïns i veïnes de la ciutat.

L’arquitecte Salvador Pelfort i membre de la llista d’Igualada Som-hi destaca que “és important fer néixer noves centralitats dins Igualada per aconseguir que cada barri tingui el seu propi centre. Això vol dir afavorir el comerç i afavorir la vida de barri. Tenim una ciutat molt densificada i amb el terme municipal pràcticament esgotat i, per tant, amb aquestes petites rambles al carrer Masquefa, Pau Muntadas i avinguda Verge de la Pietat estem trobant la manera de transformar l’espai públic ja existent per a fer-lo més agradable i humà”.

Cuadras organitzarà cafès a cada un dels barris per explicar la proposta i els veïns que hi estiguin interessats poden avisar perquè se’ls convoqui també enviant un missatge de Whastapp al 674 966 031.