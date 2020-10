La Guàrdia Civil deté a Igualada l’empresari Oriol Soler i escorcolla una empresa a les Comes

La Guàrdia Civil ha llançat a primera hora d’aquest dimecres una operació en divesos punts del país, entre ells Igualada, contra un grup d’empresaris pròxims a ERC i Junts per Catalunya que presumptament lideraven la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

L’operació ha estat filtrada al diari “El Confidencial” i posteriorment se n’han fet ressò d’altres mitjans de comunicació. Entre els detinguts figura l’editor Oriol Soler, que resideix a la capital de l’Anoia des de fa uns anys, parella de l’exdiputada al Parlament i vicepresidenta d’Òmnium Cultural, Marina Llansana. La Guàrdia Civil s’ha presentat a casa seva a primera hora del matí, i s’ha endut Soler davant la presència de la seva dona i el seu fill petit. Sembla que també s’han fet escorcolls en altres domicilis de la ciutat.

També des de primera hora diverses dotacions de la Guàrdia Civil envolten l’empresa Events, al polígon industrial de les Comes, on s’està produïnt un escorcoll. A Events també s’han practicat detencions als dos socis, Roc Aguilera i Toni Fuster.

Diverses entitats igualadines com El Foment o Igualada per la Independència ja han convocat concentracions davant d’Events, a Les Comes i també a la Plaça de la Creu.

Segons algunes fonts, també han estat detinguts els exdirigents d’ERC Xavier Vendrell i de CiU David Madí, així com Josep Lluís Alay, director de l’Oficina del President Carles Puigdemont. Europa Press avança que les detencions es produeixen per la presumpta organització del moviment Tsunami Democràtic i col·laboració en el desviament de fons públics a Bèlgica per finançar l’estructura muntada per Carles Puigdemont en aquest país.

A més, les “investigacions” apunten que “els integrants d’aquesta trama haurien aprofitat la seva bona relació amb els partits secessionistes per aconseguir subvencions i adjudicacions irregulars de Govern de Quim Torra i altres institucions afins”.

(seguirà ampliació)