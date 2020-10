Som-hi estructura la proposta per a solucionar el repartiment a domicili

El grup municipal d’Igualada Som-hi s’ha reunit amb Anoia Riders i el Gremi d’Hosteleria de l’Anoia per a fer-los arribar la proposta que va fer per a crear un servei d’entrega a domicili a la ciutat per a garantir l’activitat de bars i restaurants. Anoia Riders és un servei d’ecomissatgeria amb bicicleta que ja va néixer amb aquest objectiu a la Conca d’Òdena i per això Igualada Som-hi va organitzar una reunió per a posar-los en contacte amb el Gremi i que puguin explorar col·laboracions.

Igualada Som-hi proposa que l’Ajuntament actuï de palanca d’inici de l’estructuració d’un servei d’entrega a domicili per a bars i restaurants i que sigui ampliable al comerç. Considera que l’Ajuntament té capacitat per a fer una aportació inicial que permeti a bars i restaurants facilitar que apostin pel servei d’entrega a domicili tot bonificant una part de les entregues, tal i com fan altres municipis. La subvenció tindria l’objectiu de bonificar una part del cost del repartiment a domicili per donar facilitats a que els establiments apostin pel servei en una fase inicial. Al seu torn, la formació d’esquerres i progressista proposta que el Gremi d’Hosteleria arribi a un acord amb Anoia Riders per a garantir el funcionament.

Durant la reunió amb els agents implicats, el regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que la proposta té tres objectius: “Promoure el consum de proximitat, garantir l’activitat econòmica de bars i restaurants i propiciar la mobilitat sostenible. Davant la incertesa dels mesos que venen, creiem indispensable, necessari i urgent estructurar aquest servei i donar un solució a PIMES i autònoms d’aquest sector afectat pel tancament”. Cuadras destaca que a la ciutat hi ha la base per a fer possible aquest repartiment a domicili amb l’existència d’Anoia Riders i el Gremi però cal que l’Ajuntament faciliti l’impuls perquè sigui d’ús general i tan la població com els propietaris de bars i restaurants hi vegin una oportunitat. A més de traslladar la proposta a Anoia Riders i el Gremi d’Hosteleria, Igualada Som-hi també l’ha fet arribar al govern de la ciutat i ha ofert la seva col·laboració per a poder-la impulsar.