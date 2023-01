La Fira del Camí Ral recupera un altre episodi històric de Vilanova

La XXIV Fira del Camí Ral serà l’acte més destacat de la celebració de la Festa Major d’Hivern de Vilanova del Camí, aquest cap de setmana. Un any més s’escau en diumenge i s’emplaçarà al llarg de l’antic camí ral vilanoví, al llarg del carrer Major, des de la mateixa plaça Major i fins a la plaça de l’Església i el Mercat, i també als carrers de Santa Llúcia i Onze de Setembre.

Durant tot el dia, la fira convidarà a gaudir amb tots els sentits d’una diada festiva, gastronòmica i comercial que acollirà una nova mostra d’oficis, de productes artesanals (també de productors locals), i que reservarà un espai a les entitats del municipi.

Des de Promoció Econòmica no perden de vista l’oportunitat de recuperar alguns aspectes històrics amb la celebració d’aquest esdeveniment. L’any passat la diligència que connectava la població de l’Anoia amb Barcelona va ser motiu d’escenificació per part d’un grup de veïns i veïnes, vinculats a les entitats vilanovines, i aquest any, serà la commemoració d’un altre episodi relacionat amb el transport: l’arribada del tren a Vilanova del Camí.

Després de donar moltes voltes al tema, com assegura el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, la intenció era apostar per recuperar una altra pinzellada històrica. En concret, l’episodi es remunta a l’any 1893 quan Vilanova del Camí va veure arribar per primer cop, després d’anys d’espera, una màquina de tren.

L’escenificació es podrà portar a terme gràcies a l’èxit que va tenir la representació de la diligència. Enguany aplegarà un centenar de persones, algunes vinculades a una quinzena d’entitats del municipi i tindrà lloc novament a les dotze del migdia, a la plaça del Mercat.