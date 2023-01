Avui divendres comença la 201a edició de les festes de l’Antic Gremi de Traginers

Avui divendres comencen els actes de la 201a edició de les Festes de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, que tindran diumenge de la setmana vinent el plat fort amb els tradicionals Tres Tombs.

A les 12 del migdia, tindrà lloc el repic de campanes i llançament de morterets anunciant l’inici de les festes d’enguany.

A les 8 del vespre al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada, presentació de les Festes Gremials, banderers i proclamació de la pubilla i dames.

Els banderers d’enguany seran Ramon Solà i Borràs, portador de la bandera petita i Antonio Costa i Díaz, portador de la bandera gran.

Pel que fa a la pubilla, aquest honor correspon a Francina Solé i Marimon, acompanyada de les seves dames d’honor Àngels Solé i Marimon, i Lujan Rodríguez i Aguza.

L’acte acadèmic anirà a càrrec de la Directora General de Publicacions Anoia SL, editora de La Veu i Veuanoia.cat, Pia Prat i Jorba.

Recordem que del 13 al 30 de gener es convoca l’11è Concurs d’aparadors adreçat al comerç local de la ciutat. Durant aquest període els aparadors participants es guarniran en motiu de les festes gremials. El divendres 27 de gener s’emetrà el veredicte.

Els actes continuaran dimarts, 17 de gener. A 2/4 de 10 del matí i des de casa el banderer Antonio Costa, portador de la bandera gran situada al carrer de la Soledat, 52 s’anirà a buscar la bandera petita, portada per Ramon Solà, situat al carrer Sant Josep, 106. Acompanyarà la Banda de Música d’Igualada i els Trabucaires igualadins “Els Voladors”, i es dirigiran a l’arxiprestal Basílica de Santa Maria. També hi seran la pubilla i les dames d’honor.

A les 11 del matí i a la basílica de Santa Maria tindrà lloc el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat presidit per Mn. Eduard Flores, arxipreste, i concelebrat pels rectors de la ciutat i superiors de les comunitats religioses. Predicarà Mn. Xavier Bisbal, rector “in solidum” de Santa Maria i la Sagrada Família. Hi participaran amb els seus cants el grup Lux Ensamble acompanyats per l’organista Pol Requesens. Al finalitzar es cantaran els goigs de Sant Antoni.

En sortir s’acompanyaran les banderes al seu domicili. Davant de l’Ajuntament i a casa dels banderers s’oferirà el “Ball de Bastons d’Igualada”.

Les activitats continuaran el cap de setmana vinent. La Veu publicarà un extens suplement sobre les activitats i detalls històrics de la festa.