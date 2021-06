La FESTHI dona el tret de sortida al seu desè aniversari

La Federació del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada (FESTHI) arriba als seus deu anys d’història amb més ganes que mai de seguir treballant per la vertebració d’un model d’arrel patrimonial i la construcció d’un teixit associatiu fort per la ciutat d’Igualada que en prengui part. Des de la Federació lamenten “arribar a aquest aniversari en una situació d’enorme complexitat social, on convergeixen diverses crisis i emergències, entre elles l’associativa i la cultural”, però aposten per “començar a recuperar els racons de la nostra ciutat”.

Actes, exposicions de petit format sobre les colles i balls, exposicions de gran format sobre el model festiu, xerrades i col·loquis… la FESTHI es prepara per un any especial amb activitats fora del seu context espacial-temporal de referència.

El Corpus i Òmnium Cultural Anoia, protagonistes dels primers actes dels 10 anys

La Federació exhibirà diferents elements del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada durant la primera quinzena de juny a la seu d’Òmnium Cultural Anoia del carrer de Santa Maria, número 12.

L’exposició restarà oberta a les visites de dilluns a divendres de les 19 h fins a les 20:30 h, en horari ordinari d’obertura de la seu. No obstant això, des de la FESTHI animen a tothom a apropar-s’hi a qualsevol hora del dia, ja que l’espai gaudeix d’una obertura visual que permetrà veure d’exposició des de fora de forma quasi completa.

D’aquesta manera, la FESTHI vol posar en relleu l’enorme tasca feta per Òmnium Cultural

Anoia al llarg dels seus cinquanta anys d’història i vol reconèixer el seu paper dinamitzador

en la vida social i cultural d’Igualada.

Ara bé, el primer acte en forma de xerrada de l’aniversari serà la presentació del llibre “L’ou com balla. L’efímer, el Corpus i la Catedral”, el dia 5 de juny a Biblioteca Central d’Igualada a les 12 del migdia. El llibre és obra de l’expert en el Corpus barceloní, Nil Rider. El mateix Rider (Badalona, 1993) serà qui el presentarà; ell és historiador, músic i activista, i treballa com a tècnic de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona.

El llibre reflexiona sobre l’efimeritat de certs elements de la festa de Corpus que perviuen i d’aquells que ja s’han perdut en el transcurs dels segles. Un dels elements sobre els quals reflexionarà serà, precisament, aquest element efímer que titula el llibre, l’Ou com Balla.

L’Ou com Balla pren forma de forma magnífica a Igualada gràcies a resiliència de l’Associació de Veïns del barri de la Font Vella i és dels pocs elements del Corpus igualadí. Just sobre el Corpus igualadí se’n parlarà en una segona part de l’acte.

La Federació presenta una imatge pròpia pels seus 10 anys d’història

La Federació ha creat una imatge pròpia pels deu anys, amb colors molt diferents del blanc i roig que li són propis des del canvi d’imatge que va incloure la imatge de Sant Bartomeu i l’escut de la ciutat al seu logotip.

A part dels canvis de colors hi podem observar una posada en relleu de les diferents colles i balls que integren la FESTHI amb la presència d’elements característics. S’hi veu la silueta del rostre dels Gegants Vells, un cèrcol del Ball de Cercolets d’Igualada, el ceptrot del Ball de Sant Miquel i els Diables, uns bastons del Ball de Bastons d’Igualada, un bastó llarg amb ganxo del Ball de Pastorets d’Igualada i un trabuc dels Voladors; d’altres elements del seguici es podran veure dissenyats en la mateixa estètica en diversos actes.

La nova imatge gràfica és obra del jove dissenyador gràfic Josep Maria Reig, membre de l’Associació dels Gegants Vells d’Igualada i que ja és conegut per diversos dissenys relacionats amb el teixit associatiu igualadí.

Una crida a la ciutadania a formar part de la Festa amb la FESTHI

La FESTHI reafirma el compromís per seguir endavant amb la seva tasca de recuperació patrimonial del patrimoni cultural igualadí i demana la col·laboració de la ciutadania d’Igualada. Recorda que tothom es pot fer soci o sòcia de la Federació per menys de dos euros al mes i que ho pot fer online al seu portal web.

La Federació impulsa una campanya d’acumulació de forces per tal de poder avançar malgrat la pandèmia i les poques polítiques adreçades a la seva acció. Ofereix a la ciutadania tenir un rol actiu en la celebració del model festiu patrimonial fent-se soci o sòcia, participant de les colles, col·laborant en el muntatge de la Festa…

Camí a una Festa Major de màxims que vol recuperar els carrers

Alhora, la FESTHI està treballant per una Festa Major el màxim de normalitzada camí a la recuperació dels carrers i les places d’Igualada. Les entitats patrimonialistes resten amatents de les indicacions del PROCICAT respecte a la Cultura Popular i dels indicadors d’evolució de la pandèmia de la COVID-19.

Si bé l’any passat la Federació va haver d’apostar per una renovació del vot festiu al voltant de la diada del patró, aquest any la FESTHI preveu poder apostar per formats més oberts que segueixin sent “patrimonialment dignes i sanitàriament segurs”.

Des de la Federació insten a tots els agents involucrats en la celebració de la Festa Major a “restar a l’espera d’una situació epidemiològica que és canviant i de les dades de l’evolució de la pandèmia que albiren molt bons indicadors de cara a finals d’agost (a causa de l’elevat ritme de vacunació)”. La FESTHI manté relacions per coordinar posicions amb alguns dels principals agents de la Festa Major de Sant Bartomeu i vol actuar des de d’una lògica de teixit associatiu igualadí.