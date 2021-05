La digitalització del bloc quirúrgic de l’Hospital, exemple d’èxit del congrés AECOC Salut

Els dies 26 i 27 de maig s’ha celebrat el congrés AECOC Salut, un esdeveniment on hi participen fabricants, distribuïdors, serveis de salut i hospitals per a posar en comú casos d’èxit, innovacions i estratègies Best In Class en el sector de la salut.

En aquest marc i dins del bloc “Hospitals que lideren la gestió del canvi”, el Dr. Josep Camps, de l’Hospital d’Igualada, ha explicat en què ha consistit el projecte de millora del bloc quirúrgic, sobretot tenint en compte la rellevància que té aquesta àrea dins l’hospital.

Per aquest motiu, primerament es va realitzar un anàlisi del procés quirúrgic i així posar de manifest les problemàtiques existents: “A vegades una intervenció no pot començar perquè simplement no s’ha avisat a la persona que ha de netejar, o perquè està ocupada, o perquè el zelador no sap que tenia que buscar aquell pacient” eren alguns dels exemples que deia el Dr. Camps. Fruit d’aquest anàlisi i amb l’objectiu d’abordar aquestes problemàtiques, l’hospital va apostar per la digitalització del procés en dos àrees principals: la planificació quirúrgica i la traçabilitat del pacient.

El sistema digital implantat es basa en una eina de programació a través d’una aplicació web que facilita la visualització de les intervencions i permet la gestió i els canvis de manera molt senzilla i intuïtiva.

A més, en l’àrea de traçabilitat s’han instal·lat diferents dispositius que permeten la visualització i seguiment del pacient dins del bloc en temps real, i es comunica a través de mòbil al personal de neteja i zeladors per iniciar les seves tasques de forma coordinada amb el personal sanitari.

A més, el flux del pacient també el poden seguir els seus familiars, tant a través d’una app que es pot descarregar des del mòbil com des de pantalles a l’interior de l’hospital. “Un dels beneficiats d’aquest sistema, especialment ara en temps covid, han sigut els familiars i acompanyants. Ells arriben a admissions i no poden entrar a l’hospital. El seu familiar està dins i no saben on. Doncs a través de l’app veuen si el seu familiar està a planta, o a preanestèsia, o a quiròfan i lògicament tenir aquesta informació els hi aporta molta tranquil·lita” explicava el Dr. Camps sobre els beneficis de l’eina.